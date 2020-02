Message verbal de S.M le Roi à Mahmoud Abbas

Le Président palestinien salue le rôle joué par le Souverain dans le soutien du peuple palestinien

10/02/2020 Libé

Le Président palestinien Mahmoud Abbas a reçu, samedi à Amman, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, qui lui a transmis un message verbal de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette audience s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc en Jordanie, Khalid Naciri, de l'ambassadeur, directeur du bureau de représentation du Royaume du Maroc à Ramallah, Mohamed Hamzaoui, de l'ambassadeur de Palestine en Jordanie, Majdi Al Khalidi et du secrétaire général du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saeb Erekat.

Le Président palestinien a, à cette occasion, salué le rôle joué par le Royaume du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, dans le soutien du peuple palestinien et ses droits à la liberté et à l'indépendance.

Il a également loué les relations fraternelles profondes liant les deux pays et les deux peuples frères.

Pour sa part, Nasser Bourita a souligné avoir réaffirmé, lors de l'audience que lui a accordée, samedi à Amman, le Président palestinien, les positions du Royaume du Maroc soutenant la question palestinienne.

«J'ai été honoré d'être reçu en audience par le Président palestinien auquel j'ai transmis un message verbal de Sa Majesté le Roi Mohammed VI», a-t-il déclaré à la MAP à l'issue de cette rencontre, soulignant que ce message s'inscrit dans le cadre de la concertation continue entre les deux chefs d’Etat concernant la question palestinienne à la lumière des derniers développements.

Cette audience a également été l'occasion de réaffirmer les positions constantes du Royaume du Maroc, telles qu'elles ont été exprimées récemment, et de coordonner les étapes et les démarches à venir, a-t-il conclu.

Quant à Saeb Erekat, il a, dans une déclaration accordée à la MAP, salué les positions constantes et honorables du Royaume du Maroc en faveur de la question palestinienne, soulignant que le message Royal, extrêmement important, confirme les positions historiques du Royaume à l'égard de la question palestinienne.

Il a également noté que la position marocaine concernant la question palestinienne préconise un règlement basé sur le droit international et la réalisation de l'indépendance de l'Etat de Palestine aux frontières de 1967 avec Al-Qods-Est comme capitale.

Saeb Erekat a ajouté que le Président Mahmoud Abbas a apprécié hautement ce message Royal et mis en avant la sagesse du Souverain ainsi que le leadership de S.M le Roi aux niveaux régional et international, soulignant la poursuite de la coordination et de la concertation entre les deux parties lors des prochaines étapes.





L'archevêque d'Al-Qods loue la position marocaine

L'archevêque grec-orthodoxe de Sébaste d'Al-Qods, Atallah Hanna, a loué les efforts déployés par S.M le Roi Mohammed VI pour la défense des droits du peuple palestinien et la préservation de l'identité civilisationnelle de la ville sainte.

«Nous saluons les efforts de S.M le Roi pour la défense des droits du peuple palestinien et en appui à sa cause juste», a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP.

«S.M le Roi n'a eu de cesse de défendre le peuple palestinien et de soutenir notre cause juste dans les différents forums internationaux, notamment en ce qui concerne le statut d'Al-Qods et la préservation de son identité contre les tentatives israéliennes visant à altérer ses caractéristiques», a-t-il ajouté.

S'agissant du plan américain de paix, Atallah Hanna a déclaré que «nous sommes capables de faire échouer cet accord, mais cela requiert unité et solidarité et que nous soyons unis, car, a-t-il dit, notre unité fait notre force qui nous permettra de faire face à ce complot ourdi contre la cause la plus juste de l'histoire récente de l'humanité».

Il a mis en avant, dans ce sens, la position constante du Maroc aux côtés de la Palestine sur les plans international et régional.