Message de félicitations de S.M le Roi au président russe à l'occasion de la fête nationale de son pays

13/06/2022

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, S.M le Roi exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple russe.

Le Souverain saisit cette occasion pour faire part de Son estime des relations distinguées unissant les deux pays, basées sur une amitié solide, une coopération constructive et une estime mutuelle.