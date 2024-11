Message de condoléances et de compassion de SM le Roi aux Souverains d’Espagne et au Président du gouvernement espagnol

01/11/2024

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de condoléances et de compassion aux Souverains d’Espagne, SM le Roi Felipe VI et Sa Majesté la Reine Letizia, suite aux inondations survenues dans la région de Valence.



Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec une profonde émotion la triste nouvelle des inondations ayant touché la région de Valence, provoquant des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels.



Face à de tels événements tragiques, "Nous tenons à exprimer à vos Majestés Nos condoléances les plus sincères et Nos profonds sentiments de compassion et de solidarité", ainsi qu’aux familles et proches des sinistrés et à l’ensemble du peuple espagnol ami, écrit le Souverain.



"Nous vous prions, Majestés, d’accepter l’expression de Nos sentiments de sympathie et de solidarité, ainsi que de Notre profonde affection et considération", conclut le message de Sa Majesté le Roi.

SM le Roi Mohammed VI a adressé également un message de condoléances et de compassion au Président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez.



Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion la triste nouvelle des inondations dévastatrices survenues dans la région de Valence, causant des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels.



"En ces moments tristes et douloureux, Nous exprimons à votre Excellence Nos condoléances les plus sincères et Nos sentiments de compassion et de solidarité", ainsi qu’aux familles des sinistrés et au peuple espagnol ami, écrit le Souverain.

"Nous vous prions, Excellence, d’accepter toute Notre solidarité et Notre compassion, ainsi que Notre profonde considération", conclut le message Royal.

Conformément aux Hautes Instructions Royales

Le Maroc pleinement disposé à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l’aide nécessaire



Suite aux inondations qui ont ravagé plusieurs régions de l’Espagne, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a donné Ses Hautes Instructions au ministre de l’Intérieur afin de s’entretenir au téléphone avec son homologue espagnol.

Au cours de cet entretien, le ministre a informé son homologue que, conformément aux Hautes Instructions Royales, le Maroc est pleinement disposé à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l’aide nécessaire à l’Espagne pour faire face à cette catastrophe naturelle, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Il a aussi réitéré les expressions de condoléances et de solidarité aux autorités espagnoles et aux familles des victimes, selon la même source.