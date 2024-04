Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au Sultan d’Oman suite aux inondations survenues dans son pays

18/04/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Sultan d’Oman SM Haitham Ben Tarek, suite aux inondations survenues dans son pays. Dans ce message, Sa Majesté le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde affliction le bilan tragique des inondations qu'a connues le Sultanat d’Oman frère.



En cette douloureuse épreuve, le Souverain exprime à SM Haitham Ben Tarek, et à travers lui, aux familles éplorées ainsi qu'au peuple omanais frère Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de solidarité et de compassion, implorant le Très-Haut de leur inspirer patience et réconfort, d’accueillir les victimes en sa Sainte miséricorde et d'accorder prompt rétablissement aux blessés.



Sa Majesté le Roi prie également le Tout-Puissant de préserver le Sultan d'Oman ainsi que le peuple omanais frère de tout malheur.