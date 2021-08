Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au Président américain suite à l'attaque survenue à l'aéroport de Kaboul

29/08/2021

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président des Etats-Unis d’Amérique, Joe Biden, suite à l'attaque terroriste survenue près de l'aéroport de Kaboul faisant des dizaines de victimes, dont des Américains.



Dans ce message, SM le Roi dit avoir été profondément choqué et attristé par la nouvelle de l'attentat terroriste odieux perpétré près de l'aéroport de Kaboul, dans lequel plusieurs soldats américains ont été blessés ou tués.



En cette douloureuse circonstance, le Souverain fait part de ses sincères condoléances aux familles éplorées et au peuple américain, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.



Sa Majesté le Roi réaffirme au président américain l'expression de sa profonde compassion, réitérant l'engagement ferme du Royaume du Maroc, partenaire traditionnel des Etats-Unis, à se tenir aux côtés de son pays dans la lutte contre le terrorisme international.