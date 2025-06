Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la présidente de la République de l'Inde

Suite au crash d'un avion d'Air India

15/06/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la présidente de la République de l'Inde, Mme Droupadi Murmu, suite au crash d'un avion de ligne d'Air India qui a fait plusieurs victimes.



Dans ce message, Sa Majesté le Roi affirme avoir appris, avec une profonde affliction, la nouvelle du crash d'un avion de ligne d'Air India à Ahmedabad, ayant fait de nombreuses victimes.



En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de solidarité et de compassion à la présidente Murmu, aux familles éplorées et au peuple indien ami, leur souhaitant patience et réconfort.