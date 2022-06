Message de condoléances et de compassion de S.M le Roi aux membres de la famille de feu le Professeur Yves Coppens

27/06/2022

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu le Professeur Yves Coppens. Dans ce message, SM le Roi dit avoir appris avec émotion la disparition du paléontologue et préhistorien de renom, le Professeur Yves Coppens qui œuvra durant toute sa carrière à rendre l'histoire de l'Homme accessible au grand public. "Eminent membre de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, il offrit de tout temps des contributions empreintes d'une profonde sagesse", souligne le Souverain. "Je retiendrai tout particulièrement le souvenir de ma rencontre avec le Professeur Coppens lors de l'une de ses visites au Maroc. Je fus marqué par l'élégance d'esprit de cet homme de science qui portait une grande affection à l'humanité", ajoute SM le Roi. En cette triste circonstance, le Souverain adresse à la famille ainsi qu'aux proches et amis du défunt ses condoléances émues et l'expression de sa compassion.

S.M le Roi félicite le nouveau président élu de la République de Colombie

S.M le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à M. Gustavo Petro, à l'occasion de son élection comme nouveau président de la République de Colombie. Dans ce message, le Souverain exprime à M. Petro ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de plein succès dans ses hautes fonctions pour réaliser les aspirations du peuple colombien ami à davantage de progrès et de prospérité. Dans ce message, SM le Roi a fait part de l'intérêt qu'accorde le Royaume du Maroc à poursuivre l'action commune avec la Colombie, en vue de consolider les relations d'amitié entre les deux pays et établir une coopération bilatérale fructueuse et constructive de manière à servir les intérêts des peuples marocain et colombien et contribuer au renforcement de la coopération entre les pays du Sud. «Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à renforcer les efforts pour faire face, avec détermination et fermeté, aux différents défis qui peuvent se présenter», a dit le Souverain.