Message de SM le Roi Mohammed VI au Serviteur des Lieux saints de l'Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud

20/10/2022

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a remis lundi à Riyad, un message écrit adressé par SM le Roi Mohammed VI à son frère, le Serviteur des Lieux saints de l'Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud.



M. Bourita a remis le message Royal, lors de sa rencontre avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, le Prince Faisal Bin Farhan Bin Abdellah Al-Saoud.



La rencontre, à laquelle a également pris part l'ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, Mustapha Mansouri, s'inscrit dans le cadre de la communication continue entre les dirigeants des deux pays, des relations distinguées qui unissent les deux Royaumes et de la forte relation fraternelle qui lie SM le Roi Mohammed VI et le Serviteur des Lieux saints de l'Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud.



La rencontre a été l'occasion de passer en revue les étroites relations de coopération entre les deux Royaumes et les moyens à mettre en œuvre pour les développer davantage, de manière à servir les intérêts des deux peuples frères, conformément aux aspirations des dirigeants des deux pays.