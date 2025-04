Merzouga : Plus de 50 participants au premier rallye SSV en circuit fermé

30/04/2025

Plus de 50 concurrents ont pris part à la première édition du rallye des buggys (SSV) en circuit fermé, organisée, le week-end dernier à Merzouga (province d’Errachidia), à l’initiative de la Fédération Royale marocaine des sports automobiles (FRMSA).



Lors de cette compétition sportive de quatre étapes étalées sur deux jours, les équipages au volant de leur buggys, connus sous le nom de véhicule tout-terrain côte à côte (SSV, Side by Side Vehicle), ont eu le privilège de sillonner le somptueux cadre désertique de Merzouga dans une ambiance empreinte de fair-play, de compétitivité et de sensations extrêmes.



Dans une déclaration à la MAP, Ahmed Khoya, membre de la FRMSA, a indiqué que cette compétition, s’inscrivant dans le cadre du programme annuel de la fédération, vise à vulgariser la pratique des sports automobiles auprès notamment des jeunes.



Le choix a été porté sur la région de Merzouga pour l’organisation de cet événement en raison de la disponibilité d’un circuit favorable pour la pratique de cette discipline sportive au niveau de cette région, mais également pour conférer davantage de rayonnement à cette région à vocation touristique.



"Après des circuits SSV organisés dans différentes plages du Royaume, aujourd’hui ce sont les dunes de Merzouga qui accueillent cette catégorie des sports mécaniques", a-t-il dit.



Pour sa part, le participant Adam Oualad Ali a indiqué avoir pris part à cette épreuve passionnante qui favorise la vitesse et le pilotage dans le désert en vue d’améliorer son niveau et se mesurer à des champions de la discipline.



Cette manifestation permettra aux concurrents de découvrir un nouveau circuit grandeur nature et de négocier des formations naturelles qui demeurent la destination privilégiée des férus des rallyes tout terrain, a-t-il fait valoir.



Au classement général de cette compétition, le concurrent Oualad Ali Adam a remporté la première place avec 55 points suivi d’Oualad Ali Mohammed (47 pts) et de Sahli Mouad (34 pts).