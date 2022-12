Merci mille fois ! Un million, des milliards de fois !

Gratitude nationale et reconnaissance mondiale

08/12/2022

Après être carrément entré en transe, après s’être laissé allègrement envahir par une liesse incontrôlée et incontrôlable, l’on se doit, une fois les esprits retrouvés (ou presque), de prendre tout son temps pour remercier tous ces héros qui ont, de parleur talent, leur abnégation et leur si grande et admirative fibre nationaliste, su procurer toute cette joie et tout ce bonheur à tout un peuple qui, d’ailleurs, le mérite.



Merci les gars. Merci mille fois ! Un million, des milliards de fois ! Merci à vous tous qui avez été derrière cet exploit. Un «merci»tellement intéressé que l’on compte sur vous pour aller encore plus loin dans la réalisation de notre rêve à nous tous et qui, pas plus tard qu’hier, était qualifié de fou.



Fou, comme cette belle et douce folie qui nous a littéralement projetés dans toutes les rues du Royaume agitant avec une grande fierté notre si beau drapeau rouge-et-vert et scandant à tue-tête notre amour pour notre pays, notre MAROC à nous tous.



De tels moments, on en redemande. Si la Croatie, la Belgique, le Canada et l’Espagne ont dû se plier devant votre mérite et votre virtuosité, pourquoi pas le Portugal ? Pourquoi pas d’autres adversaires, oserions-nous avancer dans notre folie qui, désormais et, grâce à vous, n’est pas si folle que ça ? Et c’est, après tout, votre « faute », c’est bien vous qui avez placé la barre si haut !



Votre équipe, la nôtre assurément, est si belle, si superbe qu’elle reflète cette cohésion, cette richesse rarissime dont peut, le plus légitimement du monde, se prévaloir notre pays. C’est bien ce Maroc que l’on veut. Un Maroc à même de compter sur les compétences du terroir et sur celles des Marocains du monde. Quand l’Hymne national retentit, quand le drapeau est levé, ce sont tous les cœurs qui vibrent à l’unisson. Pas la moindre différence entre les Marocains d’ici ou d’ailleurs.



Et que dire de ce bain de foule improvisé ? Ou plutôt de cette foule Royalement Royale, avec Sa Majesté le Roi, à l’instar de tout un peuple, sillonnant les rues de la capitale, portant le maillot aux couleurs nationales et agitant le drapeau national?



C’est tout un pays, Messieurs, et dans toutes ses composantes qui vous en est profondément reconnaissant.



Veuillez tout de même excuser notre légitime insatiabilité si l’on vous demande de nous en donner encore plus. Et plus encore et encore…



Mohamed Benarbia