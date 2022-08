"Merci Line !". Le Festival de cinéma d'Angoulême acclame Line Renaud

25/08/2022

Je suis vraiment ému que Line soit là (...) Merci Line !": la 15e édition du Festival du film francophone d'Angoulême s'est ouverte mardi soir avec un hommage appuyé à l'actrice de 94 ans à l'affiche du film d'ouverture.



"Je suis vraiment ému que Line soit là. Elle était là il y a 15 ans. Elle ne savait pas trop ce qu'elle allait faire mais elle a dit: +Je viens+ et elle est venue. Merci Line !", a déclaré, la voix tremblante d'émotion, Dominique Besnehard, co-créateur, avec la productrice Marie-France Brière, de ce rendez-vous, devenu incontournable.



Créé en 2008, ce festival, régional à ses débuts, devenu national est en voie de devenir international, s'est félicité M. Besnehard sur scène.



L'ouverture de cette édition anniversaire, qui s'est faite en présence de nombreux invités dont le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, le patriarche du groupe Pathé Jérôme Seydoux ou encore l'actrice et réalisatrice Géraldine Nakache, a débuté avec une standing ovation du public à l'arrivée des deux co-créateurs.



Des messages préenregistrés de plusieurs acteurs, dont Karin Viard et Virginie Efira, ont été diffusés à l'écran, dans ce qui prenait des allures de célébration du 7e art au moment où les salles de cinéma n'ont toujours pas retrouvé leur fréquentation pré-Covid.



Le coup d'envoi du festival (jusqu'à dimanche) a été donné avec la projection d'"Une belle course", comédie dramatique de Christian Carion avec le duo de Ch'tis, Dany Boon et Line Renaud.



Dans ce film, en salle fin septembre, elle y incarne avec beaucoup de justesse Madeleine Keller, une femme de 92 ans sur le point d'entrer en EHPAD. C'est Charles, joué par Dany Boon qui est chargé d'emmener la vieille femme dans sa nouvelle demeure. Entre-temps, Madeleine est bien décidée à profiter de ce dernier voyage pour revisiter les lieux de la capitale qui ont compté dans sa vie.

Il a été ovationné de longues minutes par le public d'Angoulême.



Un film crépusculaire ? "J'approche du moment.... Je suis obligée d'y penser, j'ai eu une belle vie, une vie extraordinaire et ça s'oubliera jamais. Même quand je ne serai plus là", a déclaré, émue, Line Renaud à l'issue de la projection.



Sur la cinquantaine de films qui seront montrés au public, 10 sont présentés en compétition. Parmi eux: "Annie Colère", le deuxième long-métrage de l'actrice passée à la réalisation, Blandine Lenoir, avec dans le rôle-titre Laure Calamy ("Dix pour cent").



Un film qui fera écho à l'actualité puisqu'il reviendra sur le "Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception" (MLAC) qui milita en faveur du droit à l'avortement en France dans les années 70.



Autre film très attendu: "Simone, le voyage du siècle", biopic présenté hors compétition sur Simone Veil, ex-ministre, rescapée d'Auschwitz et figure du combat des femmes, qui sera jouée par Elsa Zylberstein.



Autre moment fort: la présentation de "Rumba la vie", le très attendu 2e film de et avec Franck Dubosc, en salle mercredi.

Enfin, le Rwanda est à l'honneur via une sélection de neuf films.

Bouillon de culture

Festival



La ville de Larache abritera, du 28 octobre au 4 novembre, la 11ème édition du Festival international du brassage culturel.



Cette édition verra la participation de groupes musicaux en provenance de la Slovaquie et de la Pologne, dans le cadre de l'ouverture du Maroc aux cultures de l'Europe de l'Est, indique un communiqué des organisateurs.



Le festival verra également la participation d'artistes venant d'autres pays, dont le Maroc.

La même source relève que la participation de la Pologne et de la Slovaquie à cette édition, qui coïncidera avec la célébration du 47ème anniversaire de la Marche verte, s'inscrit dans le sillage du renforcement de la coopération culturelle et touristique entre le Maroc et les pays du groupe de Visegrad, formé par la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne et la Hongrie, et de soutien à la diplomatie culturelle et à l'ouverture du Maroc aux différentes cultures et civilisations.



Le festival vise à braquer les projecteurs sur les potentialités culturelles et naturelles de la province de Larache, et à mettre en avant le patrimoine culturel et urbain de la région et ses monuments historiques, afin de promouvoir le développement local.