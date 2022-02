Mercato hivernal Les clubs autorisés à procéder aux transferts répondant aux critères règlementaires

10/02/2022

Les commissions des statuts et règlements et de contrôle et gestion (CCG), relevant de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), ont décidé d’autoriser tous les clubs à procéder aux transferts du mercato hivernal qui répondent aux critères règlementaires.



Cette décision, adoptée lors d'une réunion tenue mercredi au sujet de la qualification des joueurs lors de la période des transferts d’hiver au titre de la saison 2021-2022, a été marquée par un long débat suite aux demandes des clubs concernés qui ont fait part de leurs difficultés financières liées à la pandémie de Covid-19, dont la baisse des recettes de sponsoring et de la vente des tickets au public, indique un communiqué de la FRMF.



Cette autorisation, poursuit la même source, prend en considération également la forte volonté des clubs et leur entière adhésion à mettre en œuvre les dispositions des précédentes circulaires des commissions spécialisées prônant l’équilibre financier et la réduction de la masse salariale, ajoutant que cette décision a été prise en outre suite à l’engagement de tous les clubs à plafonner la masse salariale selon le plafond établi par la CCG au début de la saison sportive.