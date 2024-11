Mene Wamkele Keabetswe : Le Maroc, moteur de croissance pour l'Afrique grâce à l'intégration régionale

07/11/2024

Le Maroc se positionne comme un moteur de croissance pour l'Afrique par le biais de l'intégration régionale, a affirmé, mardi à Casablanca, le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), Mene Wamkele Keabetswe.



"Le Maroc est dans une position unique pour tirer parti de la ZLECAF, stimulant ainsi la transformation économique et la compétitivité des exportations", a souligné M. Keabetswe lors de la 1ère édition du Business Forum ZLECAF, tenue sous le thème "Commerce intra-africain : perspectives et opportunités".



Fort de son expérience avec des partenaires commerciaux de premier plan tels que l'Union européenne, le Maroc espère continuer à soutenir l'intégration commerciale en Afrique, en investissant dans le développement industriel, en favorisant l'innovation et en renforçant les échanges commerciaux, a-t-il ajouté.



M. Keabetswe s’est également félicité des progrès de l'économie marocaine, notamment de sa résilience et de sa diversification dans des secteurs à haute valeur ajoutée, tels que l'automobile, le textile et l'aéronautique, précisant que cette diversification place le Maroc en position favorable pour tirer parti d'un marché potentiel de 1,4 milliard de consommateurs au sein de la ZLECAF, rapporte la MAP.



Il a, par la même occasion, indiqué que la ZLECAF offre aux pays ayant une économie diversifiée des opportunités uniques d'expansion sur le continent, assurant que le Royaume, à travers des initiatives telles que l'Alliance Atlantique et des partenariats interafricains, pourrait jouer un rôle clé dans la croissance et la stabilité économique de la région.



"Depuis sa ratification par 48 pays africains, la ZLECAF voit une expansion progressive des échanges intra-africains. En octobre 2022, sept pays ont commencé à commercer selon les règles du +Guided Trade Initiative+, un projet pilote pour tester l'implémentation de la ZLECAF", a rappelé M. Keabetswe.



Aujourd'hui, 39 pays se sont montrés intéressés par ce commerce pilote, un signe clair de l'engagement croissant de l'Afrique en faveur de la libéralisation commerciale et de l'investissement, a-t-il dit, notant que cette dynamique d'intégration est soutenue par des protocoles inclusifs, notamment le Protocole sur le commerce numérique et celui sur le commerce des femmes et des jeunes.



Selon lui, la ZLECAF ouvre de nouvelles perspectives pour une industrialisation africaine fondée sur des productions à plus forte valeur ajoutée, et l'Afrique crée un terrain propice aux investissements dans des secteurs vitaux tels que les infrastructures, les technologies et les énergies renouvelables.



Organisé par le ministère de l’Industrie et du Commerce du Maroc et la Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX), ce Business Forum vise à offrir de multiples perspectives sur l’intégration régionale et les stratégies de développement des échanges intra-africains.