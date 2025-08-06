Ménages : Le patrimoine financier à 1.109 MMDH en 2024

06/08/2025

Le patrimoine financier des ménages a continué d’augmenter, atteignant 1.109 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, soit un accroissement de 8,1% par rapport à l’année précédente, selon le 12ème rapport annuel sur la stabilité financière.



Cette progression s’est reflétée principalement au niveau des dépôts bancaires dans toutes leurs composantes, à l’exception des dépôts à terme, qui ont poursuivi leur mouvement baissier, indique le rapport publié par Bank Al-Maghrib (BAM), l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).



Après une nette décélération en 2023, les dépôts des ménages ont enregistré un rebond substantiel de 7,5% à 895 MMDH, soit une hausse bien supérieure à la moyenne de 5% observée au cours des dix dernières années, précise la même source.



Ce sont en particulier les dépôts à vue qui ont connu l’accroissement le plus important de 10,1% en un an, pour s’établir à 618 MMDH ou 69% des dépôts des ménages, après 67% en 2023 et 61% en moyenne sur la dernière décennie.



Cette dynamique traduirait une large préférence pour la liquidité dans l’allocation des portefeuilles de ces agents qui serait due entre autres au niveau bas du rendement sur les placements alternatifs, ainsi qu’à davantage d’aversion au risque de la part de ces agents, rapporte la MAP.



Parallèlement, les comptes d’épargne ont atteint 185 MMDH, poursuivant leur hausse à rythme modéré et peu volatil, équivalent à 2,9% en 2024, après 1,8% l’année précédente et 3,1% au titre des deux années 2022 et 2021.



En revanche, les dépôts à terme ont poursuivi leur tendance à la baisse amorcée depuis plusieurs années, se contractant de 1,1% à 82 MMDH, après 2,9% en 2023. Ils ne forment plus que 9% des dépôts des ménages, contre plus de 18% dix ans auparavant.



Ces dépôts comprennent des dépôts d’investissement collectés par les banques participatives qui, pour leur part, ont cumulé 2,5 MMDH, en hausse de près de 16% ou 395 millions de dirhams (MDH) d’une année à l’autre.



Pour leur part, les placements des ménages sous forme de contrat d’assurance-vie se sont accrus de 8,2% en 2024, en progression soutenue malgré la décélération observée depuis 2020. Leur part s’est maintenue autour de 11%.



Parallèlement, l’appétence des ménages pour les instruments de marché s’est renforcée se traduisant par une nouvelle progression de leurs placements en valeurs mobilières de 15,5%, après 11,4% en 2023, culminant à 81,5 MMDH, soit un montant additionnel de près de 11 MMDH en un an.

Les titres de propriété, principalement composés d’actions et de parts d’OPCVM, représentant 95% du total, se sont accrus de 22%.



En revanche, les titres de créance privée, essentiellement constitués de certificats de dépôt et d’obligations, ont reculé de près de 34%, pour s’établir à 3,4 MMDH.

De même, les titres souverains ont diminué de 1,7 MMDH en 2023 à 400 MDH en 2024.