Menacée de très lourdes sanctions pour dopage, la Russie contre-attaque

30/11/2019 Libé

"Déloyal", "politique", "guerre": le gouvernement russe a contre-attaqué jeudi face aux menaces d'exclusion des Jeux olympiques pour un interminable scandale de dopage qui ne cesse de ternir la réputation du pays.

Cette saga mine depuis quatre ans les efforts du président russe Vladimir Poutine, qui avait fait du sport un vecteur incontournable du prestige de son pays sur la scène internationale, tant par l'organisation de grandes compétitions comme les JO-2012 de Sotchi ou le Mondial-2018 de football, que par les résultats de ses sportifs.

Cette semaine, le comité de révision de la conformité (CRC) de l'Agence mondiale antidopage a recommandé d'exclure pendant quatre ans de toute compétition internationale la Russie, accusée d'avoir manipulé des données du laboratoire antidopage de Moscou pour camoufler les résultats des tests de sportifs russes. La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a répliqué jeudi, qualifiant la procédure de "politique". "Depuis des années, nous voyons une alliance, un lobby qui désire (...) exclure la Russie de l'espace sportif mondial", a dénoncé la porte-parole, y voyant aussi la main des médias internationaux. "C'est un combat sans règles, peut-être est-ce même déjà une guerre", a-t-elle ajouté alors que le comité exécutif de l'AMA doit décider le 9 décembre s'il exclut la Russie, notamment des Jeux de 2020 à Tokyo.

La Russie est au coeur d'un gigantesque scandale de dopage depuis qu'une commission de l'AMA a révélé en 2015 que Moscou avait mis en place depuis 2011 un système institutionnel de dopage, qui avait notamment été mis en oeuvre pendant les JO-2012 de Sotchi. Le Kremlin comptait sur les succès sportifs de Sotchi pour afficher son retour sur la scène politico-sportive internationale.

Le président du Comité olympique russe Stanislav Pozdniakov a promis de son côté jeudi de "tout faire" pour que la Russie soit présente aux Jeux olympiques de Tokyo, assurant au cours d'une conférence de presse qu'il ne pouvait y avoir "aucune discussion sur une participation sous drapeau neutre" d'athlètes russes. Il a lui aussi dénoncé les sanctions recommandées par le CRC, les jugeant "excessives et inadéquates".

Cité par l'agence de presse Ria Novosti, M. Pozdniakov a jugé que des sanctions visant le Comité olympique russe sont "infondées et partiales, inacceptables du point de vue du droit et du point de vue de la logique". Il a ajouté que Moscou poursuivrait sans dévier la préparation pour les JO-2020 et 2022, assurant que 900 millions de roubles (12,7 millions d'euros) avaient déjà été dépensés et que 670 personnes, dont 400 sportifs, composeraient la délégation russe.

Le Kremlin s'était dit mercredi "prêt à coopérer pleinement" avec l'Agence mondiale antidopage et la communauté sportive internationale. Selon le comité de révision de la conformité (CRC), la Russie aurait fait disparaître des "centaines" de résultats de contrôles antidopage suspects de ses fichiers transmis à l'AMA au début de l'année alors que la remise de ces données était une condition indispensable pour lever de précédentes sanctions contre l'agence antidopage russe (Rusada).

Si l'AMA décide d'appliquer les sanctions recommandées par son comité de révision de la conformité, les autorités russes ont d'ores et déjà annoncé qu'elles feraient appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne, la juridiction suprême du droit du sport.

Le patron de l'antidopage russe, Iouri Ganous, en croisade contre les autorités sportives de son pays, a publiquement dénoncé à plusieurs reprises les manipulations orchestrées, selon lui, par le pouvoir politique, probablement pour protéger des sportifs et entraîneurs de renom.