Mémorandum d’entente entre la LNFP et La Liga

14/02/2020

La Ligue nationale du football professionnel (LNFP) et la Ligue espagnole de football (La Liga) ont signé, à Madrid, un mémorandum d’entente favorisant un échange d’expertise en matière d’administration et de gouvernance, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Paraphé par le président de la LNFP, Said Naciri et le président de LaLiga, Javier Tebas, cet accord instaure les jalons d’une nouvelle coopération entre les deux instances favorisant un échange d’expertise en matière d’administration, de gouvernance, de constitution de sociétés sportives et de gestion des volets relatifs au secteur audio-visuel, commercial et marketing, a souligné la FRMF dans un communiqué publié sur son site électronique.

Ce mémorandum d’entente permettra à la LNFP de bénéficier du soutien de LaLiga afin de moderniser l’aspect audiovisuel lors du championnat D1 et D2, développer les compétitions nationales en établissant une communication interactive et numérique dans l’objectif d’améliorer l’image du football marocain au niveau mondial, selon la même source.

A travers ce mémorandum, la LNFP et LaLiga s’engagent également à garantir le fair-play, et à lutter contre les matchs truqués et le racisme, a conclu le communiqué.