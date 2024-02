Même sans marquer, Dembélé montre à nouveau son importance dans le jeu parisien

10/02/2024

Ousmane Dembélé n'a pas trouvé le chemin du but mercredi au Parc des Princes face à Brest en huitièmes de finale de Coupe de France (3-1), mais il a à nouveau démontré son importance cruciale dans le jeu offensif parisien, en étant à l'origine de deux buts.



L'ancien Barcelonais arrivé cet été à Paris ne brille certes pas autant qu'il voudrait cette saison d'un point de vue statistique, avec seulement un petit but marqué, inscrit plus de trois mois après ses débuts sous les couleurs parisiennes, mais il joue un rôle clef dans le système de jeu de Luis Enrique.

A un tel point que le tacticien espagnol a préféré le préserver en ce début d'année 2024, en ne le titularisant qu'à trois reprises sur les sept matches disputés par le PSG.



Coutumier des blessures lors des saisons précédentes avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'avait d'ailleurs pas fait le déplacement à Strasbourg vendredi dernier, lors de la 20e journée de Ligue 1, car il avait ressenti une petite gêne musculaire.



Aucun risque ne doit être pris à l'approche du huitième de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad le 14 février.

Mais face aux Brestois, le N.10 parisien a bien débuté la rencontre en faisant parler tout son talent sur son côté droit.



Que ce soient grâce aux combinaisons dans les petits espaces avec son coéquipier Achraf Hakimi ou grâce à ses dribbles percutants qui lui ont permis plusieurs fois de s'affranchir de la défense brestoise, il s'est à nouveau montré extrêmement influent.



Dès la neuvième minute, l'une de ses percées offensives a offert un coup franc très bien placé au PSG, à l'entrée de la surface adverse, mais Hakimi a néanmoins trouvé le mur.

Ses talents de dribbleur lui ont ensuite permis de faire la différence sur le côté gauche avant de servir d'un centre puissant Danilo Pereira, qui a inscrit le deuxième but parisien (37e).



Sous le maillot du PSG, Dembélé a désormais réalisé huit passes décisives et aurait même pu en délivrer une neuvième (43e), après avoir mené une contre-attaque parisienne et servi brillamment Kylian Mbappé, mais la superstar parisienne, qui a tenté de lober le gardien adverse, a trouvé la barre.

Mais au-delà de ses grandes enjambées et de ses facultés de dribbles, l'international français n'a pas ménagé ses efforts défensifs, et s'est ainsi également illustré dans la récupération.



Grâce à son pressing, il a récupéré la balle au Brestois Bradley Locko, permettant ensuite à Warren Zaïre-Emery de servir Kylian Mbappé dans la surface de réparation, qui s'est ensuite chargé d'ouvrir le score (34e).



Pas de but donc, même si ce n'est pas passé loin, le joueur originaire d'Evreux ayant trouvé le poteau (45+1) et buté sur le gardien (52e), à chaque fois après avoir fait la différence grâce à ses dribbles.

Remplacé à la 71e par Asensio, Ousmane Dembélé aura l'occasion, avant le grand rendez-vous le 14 contre la Real Sociedad, de mettre à nouveau ses talents offensifs à l'épreuve samedi face à Lille, à domicile, et pourquoi pas, cette fois-ci, trouver le chemin du but.