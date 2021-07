Melania Trump : Cette révélation accablante qu ’ elle aurait préféré garder secrète

Un carnet compromettant. Le média Business Insider a mis la main sur le carnet d'adresses qui appartenait selon les dires à Jeffrey Epstein - le milliardaire américain accusé d'avoir exploité sexuellement des jeunes filles mineures - dans les années 90. Ce document, qui répertorie 349 contacts, permet d'en savoir plus sur l'entourage du défunt pédophile. Et en tournant les pages, nos confrères ont trouvé une révélation accablante.



Parmi ces noms, figure celui de Suzanne Ircha, désormais Johnson depuis son mariage avec le propriétaire des Jets de New York Woody Johnson, qui n'est autre que l'une des meilleures amies de Melania Trump. La présence de son patronyme dans les pages du carnet de Jeffrey Epstein s'ajoute à un réseau de liens connus entre l'ancienne Première Dame, son mari et le délinquant sexuel. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les coordonnées de ses frères et soeurs. Pour le moment, Suzanne Ircha n'a pas souhaité commenter ou expliquer le pourquoi.