Meknès: remise d'un lot d'équipements et de chaises roulantes au profit de personnes à besoins spécifiques

19/11/2024

Un lot d'équipements et des chaises roulantes ont été remis, lundi à Meknès, au profit de personnes à besoins spécifiques dans le cadre de la célébration du 69ème anniversaire de la Fête de l'Indépendance.



Ainsi, le gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, a procédé à la distribution de chaises roulantes au profit d'un groupe de personnes handicapées, dont des enfants. Cette opération, qui a concerné 300 personnes, a été financée par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) à hauteur de plus de 341.787 DH.



Elle intervient dans le cadre du programme relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité et vise à améliorer les conditions de vie de cette catégorie et renforcer son intégration socio-économique.



Par la suite, le gouverneur de la préfecture de Meknès a remis les clés d'un bus de transport scolaire aux enfants pris en charge au niveau du centre socio-éducatif des enfants autistes de Sidi Bouzekri, rapporte la MAP.



Le véhicule a été acquis dans le cadre du programme "Accompagnement des personnes en situation de précarité" de la troisième phase de l'INDH. D'un investissement global de plus de 358.000 DH, ce bus vient renforcer la flotte des véhicules scolaires dédiés aux enfants vulnérables en général et ceux à besoins spécifiques poursuivant leurs études aux centres d'accueil mis en place au niveau provincial.



Selon des données de la Division de l'Action Sociale (DAS) de la préfecture de Meknès, ce bus porte à 26 le nombre des véhicules mis à la disposition des enfants vulnérables par l'INDH dont 23 dédiés aux enfants handicapés.



Ces véhicules ont nécessité la mobilisation d'un investissement de plus de 9,5 MDH, dont une contribution de l'INDH de plus de 8,1 MDH. Ils bénéficient à 1.240 personnes.



Dans une déclaration à la MAP, le chef de la DAS à la préfecture de Meknès, Abdelmalek Abdelhabib, a mis l'accent sur l'importance de ces actions de l'INDH dans l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de précarité notamment les enfants à besoins spécifiques, ajoutant que cette initiative est de nature à améliorer les conditions de vie, de scolarisation et de déplacement de cette catégorie.



Elle dénote également de l'intérêt portée par l'INDH à l'amélioration de la situation des enfants vulnérables à travers son programme accompagnement des personnes en situation de précarité, a-t-il relevé.



Il a été procédé, par ailleurs, à la distribution d'une quarantaine de chèques au profit de porteurs de projets à besoins spécifiques dans le cadre du programme de promotion de l'intégration professionnelle et des activités génératrices de revenu de cette catégorie, et ce à l'initiative de la délégation provinciale de l'Entraide nationale.



Le délégué provincial de l'Entraide nationale, Yassine Afrani, a indiqué que cette action vise à renforcer l'intégration socio-professionnelle des personnes à besoins spécifiques dans le respect des conventions internationales signées par le Royaume et des dispositions de la Constitution en la matière.