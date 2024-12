Meknès à l’heure de son Festival de théâtre

La ville de Meknès accueillera, du 11 au 15 décembre, la 3ème édition du Festival de théâtre de Meknès, placée sous le thème "Meknès, scène des théâtres du monde".



Cet événement est organisé par la troupe Théâtre Chamat avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et en partenariat avec la commune de Meknès, le Conseil préfectoral de Meknès et le Conseil régional Fès-Meknès, indique un communiqué des organisateurs.



Cette édition réunira des artistes venus du Maroc, du Burkina Faso, de France, d'Espagne, de Tunisie, de Syrie et d’Irak. Elle sera également marquée par des hommages rendus à des personnalités du théâtre marocain dans le cadre de la section "Meknès honore ses talents", notamment le comédien et metteur en scène Driss Roukhe, l’actrice Ouassila Sabhi, et l’acteur Abdelhak Belmjahad.



Les représentations se dérouleront dans les salles du Centre culturel Mohamed El Menouni et de l’Institut français de Meknès. En parallèle, le festival proposera des ateliers de formation en théâtre et arts de la scène, ainsi que des rencontres avec des artistes et écrivains de renom.



Parmi ces moments phares figurent une discussion avec l’écrivain et romancier Rachid Benzine, ainsi qu’un échange avec le metteur en scène irakien Kazem Nassar et l’écrivaine et actrice burkinabé Olivia Ouedraogo.



Le Festival de théâtre de Meknès se veut un véritable carrefour artistique international, où Meknès, riche de son histoire et de son patrimoine, se transforme en une scène de dialogue et d’échange culturel.