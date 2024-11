Mehdi Tazi : l’économie circulaire et l’efficacité hydrique, des leviers pour un développement industriel durable

29/11/2024

L'économie circulaire et l'efficacité hydrique sont des leviers essentiels pour le développement durable du secteur industriel, a affirmé, mercredi à Casablanca, le vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi.



S'exprimant lors du 20e Workshop Responsible Care, organisé par la Fédération de la chimie et de la parachimie (FCP) sous le thème "Économie circulaire et efficacité hydrique : défis et opportunités", M. Tazi a mis en avant les atouts compétitifs uniques du Maroc, tels que ses ressources naturelles abondantes, notamment le soleil, le vent, les terres disponibles et l'accès à une vaste côte maritime.



Citant l'OCP, exemple emblématique de transformation responsable grâce à ses efforts pour répondre à ses besoins en eau via des sources non conventionnelles, M. Tazi a indiqué que ce modèle illustre comment des pratiques durables peuvent relever les défis environnementaux tout en renforçant l'économie nationale, rapporte la MAP.



Il a, en outre, mis l'accent sur les défis à relever, notamment en matière de réglementation et d'innovation technologique pour améliorer le recyclage et développer une économie circulaire, rappelant, à ce titre, des exemples internationaux, comme celui de la politique d'économie circulaire du Portugal, afin d'inspirer des solutions locales. La durabilité et la souveraineté énergétique sont des priorités absolues, a-t-il souligné, exprimant son optimisme quant à la capacité du Maroc à réussir ces transformations grâce à ses ressources et à sa détermination collective.



Pour sa part, le président de la Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX), Hassan Sentissi El Idrissi, a relevé que le secteur de la chimie et de la parachimie, bien qu'il soit confronté à de nombreux défis, offre des opportunités significatives grâce à son rôle clé dans les échanges internationaux, notamment avec des partenaires européens de plus en plus exigeants en matière de normes environnementales et sociales.



Il a, dans ce sens, noté que les enjeux environnementaux vont au-delà des simples considérations écologiques et influencent directement la compétitivité des entreprises exportatrices marocaines, mettant en évidence la nécessité de moderniser les processus industriels et d'assurer un accès compétitif à l'énergie, condition essentielle pour les entreprises exportatrices.



M. Sentissi a également estimé que la création d'un fonds national dédié à l'économie circulaire, visant à financer des projets innovants allant de l'optimisation des processus industriels au recyclage, constitue une étape cruciale pour accompagner les entreprises, en particulier les petites et moyennes, dans leur conformité aux normes internationales.



Il a aussi rappelé le rôle central de la formation et de la recherche appliquée, appelant à renforcer les partenariats entre les universités et les instituts spécialisés afin d'offrir des programmes de formation adaptés aux besoins de l'économie circulaire.



Le 20e Workshop Responsible Care s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale visant à aligner l’industrie chimique sur les meilleures pratiques internationales, tout en soutenant les objectifs de développement durable du Royaume.



Ce conclave a été marqué par des discussions sur les opportunités d’investissement dans des infrastructures industrielles vertes, renforçant ainsi le rôle de l’industrie chimique marocaine en tant que catalyseur de transformation économique durable.