Mehdi Benatia nommé Directeur du football à l’Olympique Marseille

10/01/2025

Le club français de l’Olympique de Marseille (Ligue 1) a annoncé, mercredi, la nomination de l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, Mehdi Benatia, au poste de directeur du football.



“Après avoir œuvré en tant que conseiller sportif depuis novembre 2023, Mehdi Benatia poursuit l’aventure dans un club cher à son cœur aux côtés du Président, Pablo Longoria, à l’origine de son retour à l’OM”, indique le club phocéen dans un communiqué publié sur son site internet.



Formé à l’OM puis passé par certains des clubs européens les plus prestigieux, dont le Bayern Munich et la Juventus FC, l’ancien capitaine de la sélection marocaine "dirige désormais l’ensemble de la politique sportive du club, du centre de formation à l’équipe première", précise-t-on.



L’ancien international marocain a été pleinement impliqué dans le lancement de l’ambitieux projet sportif du club à long terme ainsi que dans le mercato réalisé l’été dernier.

“L’Olympique de Marseille se réjouit de pouvoir compter sur la vision, l’expérience et le professionnalisme de son nouveau Directeur du football”, conclut le communiqué.