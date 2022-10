Meghan Markle a-t-elle tiré un trait sur sa carrière d'actrice ?

30/10/2022

Avant de devenir l’épouse du prince Harry, Meghan Markle exerçait le métier d’actrice. Sa carrière avait d’ailleurs pris un tournant majeur après son arrivée remarquée dans la série à succès Suits. Par la suite, elle est tombée sous le charme du fils de Lady Diana avec qui elle a eu deux enfants, Archie et Lilibet, et a quitté la série en 2018.



A présent qu’elle a une vie de famille bien remplie, Meghan Markle se voit-elle jouer à nouveau dans une série ou un film ? Il semblerait bien que non, comme elle l’a expliqué dernièrement à Variety.



Au cours d’une interview avec le média, la belle-sœur du prince William n’a pas laissé de place aux doutes quant à son avenir en tant qu’actrice. «J’en ai fini», a-t-elle rapidement fait savoir, catégorique, «Je suppose qu'il ne faut jamais dire jamais, mais mon intention ne va absolument pas dans ce sens ». Le message est clair…



Si l’épouse du prince Harry ne souhaite pas reprendre sa carrière d’actrice, elle n’a pas pour autant décidé de ne plus travailler. Meghan Markle a notamment créé un podcast baptisé Archetypes dans lequel elle met en avant les femmes et supprime les clichés. « Je parle à des femmes très texturées, colorées, multicouches et dynamiques avec de fortes histoires », a-t-elle expliqué à Variety.



Dans les précédents épisodes, l’ancienne actrice s’est notamment entretenue avec Serena Williams, a révélé que son fils Archie avait eu un grave accident, a dévoilé que Mariah Carey l’avait traité de «diva», s’est confiée sur ses souvenirs du lycée et revient sur la période où on la considérait comme une «bimbo».