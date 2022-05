Meg Ryan va jouer et réaliser une comédie romantique avec David Duchovny

Sept ans après Ithaca, Meg Ryan revient à la réalisation avec What Happens Later, qui marque également son retour au genre qui l’a rendue célèbre : la comédie romantique. Non seulement la star sera derrière la caméra, mais aussi devant et elle donnera la réplique à David Duchovny.



L’actrice incarnera Willa qui croise par hasard son ancien amant Bill (David Duchovny), plusieurs décennies après leur rupture. Coincés dans un aéroport à cause de la neige, les deux ex se trouvent confrontés à leur histoire ancienne, et à deux visions différentes de ce passé commun. Rallumeront-ils la flamme éteinte ?



L’histoire est basée sur la pièce Shooting Star de Stephen Dietz, qui a coécrit le scénario avec l’auteur de théâtre et romancier Kirk Lynn, tandis que Meg Ryan a aussi participé au processus créatif.



La production est assurée par Ten Acre Films et Bleecker Street Studio. Le film devrait sortir en 2023 dans les salles. S’il ne sera, bien sûr, pas montré lors du prochain Festival de Cannes, il sera néanmoins présent sur la Croisette pour trouver un ou des distributeurs internationaux, rapporte le Hollywood Reporter.



Le premier essai de Meg Ryan à la réalisation, le drame de guerre Ithaca, n’avait pas laissé un souvenir impérissable, mais la comédienne, adorée du public pour ses rôles dans des comédies romantiques cultes (Quand Harry rencontre Sally, Vous avez un message), pourrait bien renouer avec le succès populaire en revenant à ses premières amours.