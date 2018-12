Meetings régionaux en commémoration du 43ème anniversaire du martyre de Omar Benjelloun

25/12/2018

Régions de l’Oriental...



En commémoration du 43ème anniversaire de l’assassinat de Omar Benjelloun, le martyr de tout le Maroc et du mouvement ittihadi, les secrétariats provinciaux de la région de l’Oriental, en coordination avec la section locale de l’USFP à Aïn Beni Mathar, organisera le samedi 29 octobre à partir de 15 heures une rencontre à Dar Takafa à Aïn Beni Mathar, lieu de naissance du regretté.

Le programme de ce meeting est comme suit :

15h00 : Allocution du secrétaire provincial, Sahli Bounoua

15h10 : Allocution au nom de la section locale de Aïn Beni Mathar

15h15 : Intervention de Mohamed Benabdelkader, membre du Bureau politique

16h00 : Intervention d’El Habri El Habri, membre du Conseil national

16h30 : Témoignage de Mohamed Harfi sur le martyr Omar Benjelloun

16h40 : Visite de la maison du martyr et clôture du programme de cette rencontre.



...de Béni Mellal-Khénifra



En commémoration du 43ème anniversaire de l’assassinat du martyr Omar Benjelloun, le secrétariat régional de l’USFP organise, le samedi 29 décembre courant, une rencontre des élus ittihadis de la région Béni Mellal-Khénifra sous le thème « L’espace territorial et les perspectives de développement, défis et enjeux ». Cette rencontre sera marquée par la participation de Abdelhamid Jamahiri, membre du Bureau politique, directeur du journal Al Ittihad Al Ichtiraki et Amam Chakrane, membre du Bureau politique et président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants.



...et de Rabat-Salé-Kénitra



En commémoration de l’anniversaire de l’assassinat du martyr Omar Benjelloun, le Secrétariat régional de la région Rabat-Salé-Kénitra organisera un meeting régional des conseillères et conseillers ittihadis, et ce le 29 décembre 2018 à partir de 15 heures au siège du parti, sis rue Oued Souss, Agdal.

Cette rencontre ouverte sera marquée par la présence des compagnons du martyr, Abdelouahed Radi et Mohamed Lakhssassi.