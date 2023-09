Meeting de Xiamen. Soufiane El Bakkali remporte le 3.000 m steeple

04/09/2023

Le double champion du monde et champion olympique marocain Soufiane El Bakkali a remporté, samedi, l'épreuve du 3.000 m steeple du meeting de Xiamen en Chine, douzième étape de la Ligue de diamant d’athlétisme.



El Bakkali, qui a remporté le 22 août dernier, à Budapest, son 2è titre mondial consécutif, a signé un chrono de 8min 10sec 31/100è, établissant au passage un nouveau record du meeting.



L’Ethiopien Samuel Firewu a décroché l'argent (8:11.29), tandis que le Kényan Amos Serem a occupé la 3è place (8:14.41).



Les Marocains Mohamed Tindouft et Mohammed Msaad sont entrés, respectivement, dans les 9è (8 :21.16) et 11è (8:22.77) places.