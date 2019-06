Meeting International Mohammed VI d’athlétisme

De belles affiches en perspective à l’épreuve du lancer de disque

12/06/2019

L'épreuve du lancer de disque, lors de la 12è édition du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme, 6è étape de la Ligue des diamants, s'annonce rude en présence de champions olympiques et du monde.

Prévue le 16 juin à Rabat, la 12è édition du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme, réunira les meilleurs athlètes du moment notamment le champion du monde en titre et champion d'Europe en 2018 Gudzius Andrius et le n°1 mondial Fedrick Dacres ou encore la n°1 mondiale, la Croate Sandra Perkovic.

Chez les hommes, les projecteurs seront braqués sur Daniel Stahl, l'homme en forme de la discipline avec une meilleure performance mondiale à 70m56 pour un record personnel de 71,29m. Le géant suédois (2 m et 145 kg) s'était déjà qualifié pour la finale de la Diamond League suite à sa performance lors de l'étape de Stockholm.

Sa mission ne sera pas de tout repos face à Gudzius Andrius, champion du monde en titre et champion d'Europe en 2018. Le Lituanien, qui occupe le deuxième rang mondial ne sera pas une proie facile pour ses concurrents.

Autre rival de poids, le Jamaïcain Fedrick Dacres, n°1 mondial. L'athlète de 25 ans a réalisé en 2018 une MPM de 68,96m pour un record personnel de 69,67m. A Stockholm, il a remporté l'épreuve avec 69,67m ce qui fait que tout le monde prédit l'essor au Jamaïcain lors du prochain championnat du monde.

Parmi le Top 8 mondial présents à Rabat figure également le champion olympique Christoph Harting. L'Allemand reste sur un record personnel de 68,37m réalisé en 2016, mais un sursaut d'orgueil peut changer la donne à tout moment, comme cela peut être le cas du très expérimenté Polonais, Piotr Malachowski, vice-champion olympique et dauphin de Harting en 2016.

Chez les dames aussi, le suspense est garanti et l'épreuve sera âprement disputée avec la présence notamment de la Croate Sandra Perkovic, championne olympique, du monde et d'Europe.

La n°1 mondiale aux apparitions limitées sera confrontée, au grand bonheur des férus, à l'intraitable Cubaine Denia Caballero, auteure de la MPM (meilleure performance mondiale) de 68,46m. Cette dernière tentera par la même occasion de confirmer son statut de médaillée olympique et de championne du monde en 2015.

L'étape africaine de la Diamond League n'aura lésiné sur rien pour assurer le grand spectacle puisqu’on retrouvera également l'Américaine Valerie Allman, certainement dans la forme de sa vie, comme en témoigne sa MPM (67,15m).

En présence quasiment du Top 10 du lancer de disque chez les deux sexes, le meeting de Rabat semble promis à une soirée inédite pleine de suspense et de rebondissements, mais surtout de rude concurrence.