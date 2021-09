Medgaz dans l’ espoir de nuire au Maroc Un coup d’épée dans l’ eau

Entre paranoïa et tendance suicidaire, la junte au pouvoir mène l’Algérie à sa ruine

30/09/2021

L’ Algérie s’embourbe davantage. L’escalade en est à son comble. Après les multiples tergiversations et manœuvres diplomatiques tous azimuts de la junte militaire, qui sous d’autres cieux démocratiques ne devrait avoir aucune compétence institutionnelle en la matière, voilà qu’Alger brandit « l’arme économique » contre Rabat.



Mais encore une fois, ce n’est qu’un épisode à inscrire dans sa bataille forcenée « des moulins à vent ». Multiples et manifestes ont été les échecs de l’action «diplomatique» de l’Algérie s’acharnant dans son hostilité maladive contre l’intégrité territoriale du Maroc. Notre pays, dans un contexte international traduisant l’introduction d’un processus vertigineux de mutations géostratégiques profondes, prélude d’un nouvel ordre économique et politique mondial, s’est bien illustré par la pertinence de sa démarche politico-économico-diplomatique tant au niveau régional et continental qu’au niveau international, et a, de ce fait, réalisé de grandes avancées.



La politique africaine, la diversification des partenaires économiques, des partenariats géopolitiques rationnels et pragmatiques, le dialogue Sud-Sud à côté d’échanges Nord-Sud plus égaux… , tels sont les fait qui situent désormais le Maroc parmi les pays réellement émergents. Au lendemain de sa décision «injustifiée» de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc (deux jours plus tard), l’Algérie avait annoncé que l’ensemble des approvisionnements de l’Espagne en gaz naturel se feraient dorénavant via son gazoduc reliant directement les deux pays, sans passer par le Maroc, avait rapporté l’agence officielle algérienne de presse APS.



Selon un communiqué du ministère algérien de l’Energie et des Mines, diffusé par ladite agence de presse, le ministre Mohamed Akbab, lors d’une rencontre avec l’ambassadeur de l’Espagne, a affirmé « l’engagement total de l’Algérie à couvrir l’ensemble des approvisionnements de l’Espagne en gaz naturel à travers le Medgaz » qui relie directement les deux pays.



Il convient de rappeler à ce propos que malgré les crises plus ou moins grandes et constamment répétées entre Rabat et Alger au gré des conjonctures régionales et internationales, le pipeline GME (Gaz Maghreb Europe), inauguré en 1996 et qui relie sur 1400 km les gisements gaziers de l’Algérie, premier exportateur de gaz africain à la péninsule ibérique, a convoyé environ 10 milliards de m3 par an.



Aussi, dans ce contexte de grandes frictions entre le Maroc et l’Algérie, cette dernière, ayant perdu le nord, les attisant hystériquement, est-il « improbable qu’un accord soit conclu pour prolonger le contrat GME ». Il est « difficile d’imaginer des négociations au vu du manque de canaux diplomatiques entre Rabat et Alger », analyse Geoff Porter, expert en géopolitique du Maghreb.



Selon les observateurs et experts, le transit du gaz algérien par le GME a toujours été avantageux pour les deux pays voisins. En effet, pendant que l’Algérie bénéficie d’une voie d’acheminement à bas coûts de son produit, près de la moitié de ses exportations vers l’Espagne et le Portugal, le Maroc reçoit en contrepartie, annuellement environ un milliard de m3 de gaz naturel, ce qui représente 97% de ses besoins, d’après M. Porter. Les droits de passage payés en nature en constituent la moitié tandis que l’autre est fournie en gaz acheté à un pris avantageux.



D’autre part, en vertu de conventions dûment conclues entre l’Algérie d’une part et l’Espagne et le Portugal, de l’autre, Alger a des obligations envers ces derniers de même qu’elle ne peut se passer des revenus internationaux de ces contrats, souligne l’analyste du cabinet SPTEC, Roger Carvalho.



Selon un spécialiste marocain de l’énergie, si les Algériens se passaient du GME, « ils seraient les plus grands perdants ». D’ailleurs, une autre conséquence de l’arrêt de ce gazoduc, en l’occurrence une possible perturbation des approvisionnements espagnols bien que l’Algérie ait donné des garanties « aux Espagnols, selon Madrid, pour que « les importations en provenance d’Algérie ne soient pas compromises » par la crise avec le Maroc.



D’autre part, pour l’expert Carvalho, il n’en demeure pas moins qu’« à long terme, utiliser le gaz comme arme économique n’est pas un bon calcul pour l’Algérie », car l’Espagne serait tentée de réduire sa dépendance par rapport à l’Algérie et diversifier, par voie de conséquence, ses sources d’approvisionnement.



Il apparaît, en toute évidence, que les dirigeants algériens, complètement profanes en matière de gouvernance politique et diplomatique, ne savent plus à quel saint se vouer. Au fil du temps, leur tendance suicidaire de plus en plus avérée s’affirme et mènera inéluctablement, hélas, leur beau pays à la ruine.



Rachid Meftah