McLaren confirme le pilote marocain Michael Benyahia pour son programme de développement 2020

11/12/2019 Libé

Le jeune pilote marocain Michael Benyahia a été sélectionné dans le programme de développement des pilotes automobiles McLaren pour la saison 2020, a annoncé le concepteur de voiture de sport d’élite. S'exprimant sur ce choix, Benyahia a déclaré que "c’est un rêve qui vient de se réaliser", ajoutant qu'il est "très fier de représenter au niveau international les pays du monde arabe, en tant que premier pilote arabe à se joindre au programme de développement McLaren de l’année 2020, et de hisser ainsi le drapeau marocain dans les plus prestigieuses compétitions européennes".

"Je tiens infiniment à remercier McLaren Automotive pour sa confiance. Je suis parfaitement conscient que ce n’est que le début et qu’un immense travail m’attend, mais je sais aussi que je suis prêt à mettre toutes les chances de mon côté pour donner le meilleur de moi-même et réaliser de solides performances", indique McLaren, citant le jeune pilote.

Benyahia marque ainsi l'histoire des circuits automobiles en devenant le premier pilote marocain et arabe sélectionné pour rejoindre le programme de développement McLaren pour la saison à venir. Une aventure qui a débuté cette année suite à la participation du jeune espoir marocain aux deux Championnats de la série GT4 : le championnat d’Europe (European Séries) et le championnat d’Allemagne (ADAC).

C’est au volant de sa McLaren 570s GT4 avec le Team GT que Benyahia a réalisé d’excellentes performances qui lui ont permis de décrocher sa première victoire sur le circuit Nürburgring, en Allemagne. Une consécration qui, en plus de deux autres podiums, lui ont valu d’accéder à la 6ème place sur 38 pilotes du classement général des pilotes.

C’est dans ce contexte que le jeune pilote s’est illustré en 2017 en tant que champion d’Europe en Formule Renault 2.0 NEC, après avoir décroché, en 2016, la deuxième place du podium du Championnat de France de Formule 4.

Il a également disputé, en tant que pilote d’essai de l’équipe monégasque Venturi Formula E Team, le championnat du monde de Formula E, avant de passer aux compétitions de courses automobiles, durant lesquelles il s’est imposé, devenant ainsi le premier pilote du monde arabe à rejoindre le programme McLaren de la saison 2020.

Pour sa part, le président du département des conducteurs de McLaren Automotive, Danny Buxton, a déclaré que "le programme de développement des pilotes, qui se renforce et s’affirme de saison en saison, est extrêmement important dans l’arène des sports mécaniques de McLaren Motorsport".

"Le groupe des pilotes retenus pour les phases finales de cette année est le plus large. Il comprend une sélection mondiale, chose qui est agréable à voir. Les choix faits étaient les plus forts et opter pour les quatre pilotes était crucial", a-t-il indiqué, précisant que "ce programme consiste à accompagner, tout au long de l’année, chacun des quatre candidats retenus. Son objectif est de les faire évoluer pour qu’ils deviennent des pilotes plus complets, à la fois sur et en dehors de la piste".

Et d’ajouter: "Le travail acharné commence maintenant. Nous allons travailler avec eux et les pousser à extraire le meilleur d’eux-mêmes pour construire et développer leurs compétences. Cela comprend divers aspects, dont la condition physique, la nutrition, les expériences d’ingénierie, les préparations pour la course ainsi que les relations publiques".

Michael Benyahia rejoindra en 2020 aux côtés de ses coéquipiers du programme McLaren, les compétitions "GT" avec l’équipe du Tolman Motorsport, une compagnie qui collabore étroitement avec McLaren depuis 2018.

Rappelons que cette ascension au niveau international de Benyahia est le fruit d’un long parcours parsemé d’épreuves, mais aussi marqué par de nombreuses victoires en monoplace.