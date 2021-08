Mbappé sort du silence pour souhaiter la bienvenue à Messi

13/08/2021

L'ami Neymar, le compatriote Angel Di Maria ou l'ex "meilleur ennemi" Sergio Ramos y étaient tous allés de leur message, mais Kylian Mbappé était resté silencieux: jeudi l'attaquant est sorti du silence pour souhaiter à la "légende" Lionel Messi la "bienvenue" au Paris SG.



Un message sur Twitter, un autre sur Instagram, et des photos des deux hommes au centre d'entraînement du Camp des Loges, l'Argentin en jeans, le Français en tenue d'entraînement.



Des signes qui étaient attendus alors que l'incertitude demeure sur l'avenir de Kylian Mbappé, arrivé en 2017 au club et dont le contrat expire en juin 2022.



Il n'a toujours pas prolongé son bail malgré la volonté affichée par le club de le voir rester et le rêve entretenu par les supporters parisiens de le voir associé à Neymar et Messi, pour former la "MNM", qui s'annonce aussi redoutable que la fameuse "MSN" que le Brésilien et l'Argentin formaient avec Luis Suarez au FC Barcelone.



Jeudi, les trois joueurs ont échangé leurs premiers ballons sur la pelouse du Camp des Loges lors d'un "toro" filmé et posté encore une fois sur Instagram par le club, pour le premier entraînement de la star argentine, tenu à huis clos.



La veille, lors de la conférence de presse de présentation du sextuple Ballon d'Or, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a évoqué le futur de Mbappé, un joueur "parisien" qui n'aurait désormais "pas d'excuse" pour quitter le club armé pour assouvir ses ambitions de titre.



"Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre (que rester)" a t-il lancé, alors que le joueur avait réaffirmé fin mai à Canal+ sa volonté de voir un projet gagnant autour de lui.



"Ce que je veux, c'est gagner, me sentir dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet solide autour de moi. Le projet sportif est primordial", avait-il dit tout en insistant sur son attachement au club.



De son côté, la presse espagnole entretient l'espoir de l'arrivée du joueur de 22 ans. Mardi, le quotidien espagnol "As" avait évoqué la possibilité de voir le prodige de Bondy rejoindre la Liga, soulignant que l'arrivée de Messi "ouvre la voie au Real".



La politique digitale du PSG reste quant à elle inchangée. Toujours via les réseaux sociaux, le club a montré dès mardi le maillot N.7 de Mbappé aux côtés du N.10 de Neymar et d'un drapeau argentin symbolisant l'arrivée de Messi.



Si la sortie de Kylian Mbappé jeudi ne devrait pas mettre fin aux rumeurs de départ, elle a au moins fait beaucoup réagir. En à peine une heure, ce simple "Welcome" avait déjà reçu plus de 4 millions de réactions sur le compte Instagram du joueur. Quand au compte du club, il a gagné six millions d'abonnements depuis la signature de l'Argentin.