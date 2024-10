Mbappé et Vinicius sauvent le Real Madrid face au Celta Vigo

20/10/2024

Tenu en échec à l'heure de jeu, le Real Madrid a fini par s'imposer (2-1) dans la douleur samedi sur la pelouse du Celta Vigo grâce à deux buts de ses stars Kylian Mbappé et Vinicius Junior lors de la dixième journée de Liga.



L'attaquant français, qui retrouvait la compétition après l'ouverture, selon la presse suédoise, d'une enquête pour viol à la suite de son voyage à Stockholm la semaine dernière, a mis le champion d'Espagne en titre sur les bons rails d'une superbe frappe du droit des vingt mètres (20e, 1-0), son sixième but en neuf rencontres de Liga, avant de quitter la pelouse sous les sifflets à la 80e minute.



Conquérant et offensif, le Celta a logiquement égalisé en seconde période par l'attaquant suédois Williot Swedberg (52e, 1-1) au terme d'un beau mouvement collectif, mais a cédé quelques minutes plus tard devant Vinicius Junior (66e, 2-1), parfaitement servi dans la profondeur par l'éternel Luka Modric, 39 ans, à peine entré en jeu.



"Le Celta a vraiment bien joué, avec de l'intensité. Ce soir nous devons notre victoire à cette passe exceptionnelle de Modric. (...) C'est un joueur fantastique, et il continue à l'être, même si ce n'est plus un jeune garçon. C'est une chance pour le Real Madrid de l'avoir", a déclaré l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti.



"Quand ils ont égalisé, je pense que les changements ont donné une nouvelle énergie à l'équipe. C'est une victoire très importante", a estimé le technicien italien, saluant "deux buts spectaculaires" de Mbappé et Vinicius. "Ils ont cette qualité qui peut faire la différence. Ils se sont très bien entraînés pendant cette trêve et ont amélioré leur condition physique, il faut qu'ils continuent ainsi", a-t-il ajouté.



Bousculés, les Merengues (2e, 24 points), prolongent néanmoins leur exceptionnelle série d'invincibilité à 42 rencontres en championnat, et reviennent à hauteur de leur grand rival le FC Barcelone, toujours leader avant la réception du Séville FC dimanche, et à une semaine d'un Clasico qui s'annonce brûlant.



Battu à Lille lors de la deuxième journée de C1, le Real, encore loin de la machine à gagner qui a écœuré l'Europe la saison passée, retrouve mardi le Borussia Dortmund en Ligue des champions pour un remake de la finale de juin, et surtout un premier test de haut niveau.

Plus tôt dans la soirée, Gérone, surprenant troisième l'an passé, a rechuté à domicile face à la Real Sociedad (1-0) dans le choc entre prétendants à l'Europe.



Le petit club catalan (13e, 12 points), qui avait mis fin à une série noire de six matches consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues lors de sa dernière sortie face à l'Athletic Bilbao (2-1), s'est incliné pour la quatrième fois en championnat après un but du capitaine basque Mikel Oyarzabal (44e, 1-0).



Quinzième au coup d'envoi, la Real Sociedad signe une très bonne opération en grimpant à la onzième place, à égalité de points avec son adversaire du soir, toujours loin des places qualificatives en Coupe d'Europe.



Dans l'après-midi, l'Athletic Bilbao (4e, 17 points) s'est relancé et replacé au classement en corrigeant (4-1) l'Espanyol Barcelone (15e, 10 points) grâce notamment à un doublé de son buteur Inaki Williams, tandis que le Betis Séville (6e, 15 points) est allé s'imposer à Pampelune (2-1) face à Osasuna (7e, 15 points) avec une nouvelle réalisation du Brésilien Vitor Roque, prêté par le Barça.