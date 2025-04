Mbappé et Ancelotti, les grands perdants au Real Madrid

18/04/2025

L'un a encore échoué, l'autre pourrait se voir montrer la porte de sortie de la Maison Blanche: l'attaquant Kylian Mbappé et l'entraîneur Carlo Ancelotti sont les grands perdants de l'élimination du Real Madrid de la Ligue des champions par Arsenal mercredi (3-0, 2-1).



Mbappé a quitté le Paris SG pour le Real avec l'objectif de remporter la Ligue des champions. La réussite semblait l'issue logique de ce mariage entre l'attaquant star et le tenant du titre, spécialiste de la compétition reine du football de clubs. Raté...



Le Real sera absent du dernier carré pour la première fois depuis 2020. Mbappé, qui en est à son neuvième échec en C1 (une seule finale) boirait le calice jusqu'à la lie s'il devait assister au triomphe de son ancien club le 31 mai.



A 19 ans, il était un très jeune champion du monde dont l'armoire à trophées semblait vouée à rapidement se remplir. Il n'y a pas encore de raison de paniquer, mais à son âge (26 ans), Lionel Messi avait déjà remporté trois C1. Son idole Cristiano Ronaldo une.



La relative froideur de San Bernabeu à sa sortie sur blessure à une cheville montre que le public madrilène n'est pas encore pleinement conquis par Mbappé, dont il attendait beaucoup (trop?). Il espérait qu'il renverse la défaite sans appel de l'aller (3-0) en répétant contre Arsenal le triplé réussi en barrages face à Manchester City.



Si l'on exclut un but refusé pour un hors-jeu flagrant, l'attaquant n'a pas cadré un seul tir mercredi. Il n'a pas marqué en quarts, mais il ne l'avait pas fait non plus en huitièmes contre l'Atlético Madrid, où le Real n'était passé qu'aux tirs au but. En quatre matches, il a cadré trois tentatives.

Sans citer Mbappé, le gardien Thibaut Courtois a livré un verdict cruel: "Cette année, nous n'avons pas un Joselu, un avant-centre pur".



"Ce n'était clairement pas le Mbappé qu'on attendait pour ce genre de soirée", a renchéri le journal Marca en épilogue d'une semaine compliquée pour l'attaquant, qui avait reçu quelques jours plus tôt en championnat son premier carton rouge sous le maillot blanc pour un geste violent.



Mbappé a marqué 33 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Mais son association avec Vinicius ne fonctionne pas. A tel point qu'on peut se demander si un départ potentiel du Brésilien ne serait pas une bonne nouvelle pour Mbappé.



"Il se peut que le club décide de changer d'entraîneur, peut-être cette année - ou l'année prochaine, quand mon contrat arrivera à son terme", a reconnu l'entraîneur aux cinq Ligues des champions (dont trois au Real). La presse espagnole avance déjà les noms de ses successeurs potentiels: un ancien de la maison, Xabi Alonso, ou encore Jürgen Klopp.



L'analyse sans concession de Courtois était aussi une pierre dans le jardin de l'Italien. Il a regretté que son équipe repose trop sur l'exploit individuel d'une de ses stars, plus que sur des "mouvements collectifs". Pour Marca, "une fois de plus, son plan de jeu reposait principalement sur de longs ballons vers une attaque où seul Bellingham peut espérer en remporter quelques-uns".



Les titres du début de saison en Supercoupe d'Europe et en Coupe intercontinentale, sur un match, ne trompent personne. Le Real a encore la finale de la Coupe du Roi (le 26) et la Liga pour sauver sa saison. Mais il va trouver à chaque fois sur sa route son rival, le FC Barcelone, toujours en course, lui, en Ligue des champions.



En championnat, les Madrilènes comptent quatre points de retard sur les Catalans chez qui ils doivent encore se déplacer et qui les ont punis lors de leurs derniers affrontements: en Liga en octobre à San Bernabeu (4-0) et en finale de la Supercoupe d'Espagne en janvier (5-2). Une saison quasi blanche n'est pas à exclure.



Cela ne serait finalement pas si surprenant, tant les lacunes madrilènes ont été crûment exposées par Arsenal. Toutes compétitions confondues, la défaite de mercredi était la douzième cette saison, contre seulement deux en 2023-2024...



Derrière, David Alaba a vécu un calvaire face à Bukayo Saka, et Antonio Rüdiger n'a guère montré d'autorité. Au milieu, le départ de Toni Kroos laisse un gouffre béant. Et devant, comme l'a relevé Courtois, son alter ego "Raya n'a pas eu un arrêt à faire". Contre Arsenal, "seulement deux joueurs (ont été) à leur niveau", Courtois et l'attaquant Vinicius, tranche le quotidien sportif Marca.