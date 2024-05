Mbappé au Real Madrid pour cinq saisons

15/05/2024

Le président de la Ligue de football espagnole, Javier Tebas, a affirmé mardi à un journal argentin que Kylian Mbappé allait rejoindre cet été le Real Madrid pour cinq saisons.



L'avant-centre superstar de l'équipe de France et du Paris SG a officialisé vendredi soir son départ du club de la capitale française à la fin de la saison qui s'achève. Il n'a pas dévoilé en revanche sa destination.



"Eh bien, mon gars, il vient à Madrid l'année prochaine, la saison prochaine, oui, oui", a déclaré Tebas dans une interview publiée mardi par le quotidien sportif argentin Olé.

Le patron de LaLiga précise même que le Real et l'attaquant français, qui est âgé de 25 ans, se sont entendus sur un contrat de cinq ans.

Mbappé, ajoute-t-il, "est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais bon, il y a aussi Vinicius et Bellingham, Madrid va avoir un grand effectif."



Le Real Madrid, qui tentera de conquérir le 1er juin à Londres la 15e Ligue des champions de son histoire après avoir décroché son 36e titre de champion d'Espagne, est la destination plus que probable de Mbappé, même si rien n'a encore été officialisé d'un côté comme de l'autre.