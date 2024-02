Mbappé : Le PSG a encore beaucoup de travail

16/02/2024

L'attaquant français du Paris SG Kylian Mbappé a affirmé mercredi après la victoire (2-0) contre la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de Ligue des champions qu'il y avait "encore beaucoup de travail à faire" pour parvenir en quart.



"En première mi-temps on avait des difficultés à sortir du pressing, on aurait pu mettre plus de personnalité car on était en supériorité numérique dans notre camp, on aurait dû faire un peu mieux. Mais ça fait partie de l'apprentissage de cette équipe", a expliqué le N.7, buteur sur un corner (58e) et élu homme du match, au micro de Canal+.



"On a mal commencé (...), le coach nous a bien réveillés à la mi-temps et donné plus de consignes et on a réussi à bien appliquer", a déclaré Bradley Barcola sur la radio RMC.

Le capitaine Marquinhos a confirmé ses propos sur Canal+: "On s'est parlé à la mi-temps, le coach nous a tiré les oreilles, et ça a servi".



"Il était bien énervé, il nous dit toujours la vérité, il nous a beaucoup motivés pour avoir cette personnalité pour sortir le ballon et créer des espaces en sautant leur pressing", a ajouté le Brésilien.



"En deuxième mi-temps on est revenu avec plus de convictions et de qualité sur ce qu'on voulait faire à la construction. On a réussi à marquer à des moments clés", a développé Mbappé, "content de cette première étape".



"On a un avantage important, mais il y a encore beaucoup de travail à faire" pour se qualifier pour les quarts après deux éliminations en huitièmes lors des deux dernières éditions, a-t-il mis en garde, avant le match retour le 5 mars en Espagne.



Il a salué également la défense parisienne: "On est à la recherche de cette performance défensivement contre une équipe qui ne marquait pas ces derniers matches".

En fin de contrat en juin prochain au PSG, libre de signer où il souhaite et pressenti au Real Madrid, la star française n'a pas été interrogée sur le sujet.