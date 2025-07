Mawazine 2025 : Sherine et Mohamed Chaker signent le clap de fin du festival sous le signe du Tarab

01/07/2025

Le rideau est tombé samedi soir sur la 20e édition du Festival "Mawazine – Rythmes du monde", avec une soirée de clôture riche en émotions, portée par deux grandes voix arabes : l'Egyptienne Sherine Abdel Wahab et le Libanais Mohamed Chaker, qui ont fait vibrer la scène Nahda à Rabat.



C’est le jeune Mohamed Chaker qui a ouvert la soirée, transportant le public avec son timbre chaud et expressif, rappelant inévitablement son père, la légende libanaise Fadel Chaker. A travers une interprétation empreinte de sensibilité, il a su imposer sa propre empreinte artistique, marquant une étape significative dans son ascension. Il a entamé son concert avec "Law Ala Albi", ode aux amours impossibles et aux blessures du cœur, avant d’enchaîner avec "Rouh", "Ma’oul", et "Yana Yana", célèbre tube de Sabah, qu’il a revisité avec modernité et fraîcheur.



Sa performance a brillamment marié le tarab classique à la romance contemporaine, rendant hommage à l’héritage musical familial tout en affirmant sa propre identité scénique.



Puis vint le moment tant attendu : dans l’obscurité ponctuée de cris enthousiastes, Sherine Abdel Wahab est apparue sur scène, saluant son public d’un chaleureux "Vous m’avez manqué!", dans un moment de communion spontanée qui a immédiatement enflammé l’atmosphère. Elle a lancé sa prestation avec "Habibi Nsay", enchaînant avec ses titres les plus poignants : "We Meen Ekhtar", "Ala Bali", "Mosh Aawza Gherak Enta", "Batamenak", et "Matet’azerch", livrés avec une intensité émotionnelle mêlant douleur et dignité.



Moment fort du spectacle, Sherine a rendu un vibrant hommage à Oum Kalthoum avec "Alf Leila wa Leila", plongeant l’assistance dans la magie du répertoire classique arabe, où les mots enchantent et les mélodies caressent l’âme. Elle a poursuivi avec "Masha’er", hymne aux élans de nostalgie, qu’elle a interprété avec une profonde sincérité, incarnant chaque note avec passion et tendresse.



L’excellence musicale de la soirée doit aussi beaucoup au maestro Medhat Khamis et à son orchestre, qui ont tissé une toile sonore raffinée, soulignant chaque émotion et accompagnant Sherine dans son voyage émotionnel.



Avec cette soirée de clôture mémorable, le Festival Mawazine, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, réaffirme, pour sa vingtième édition, son statut de rendez-vous musical incontournable du monde arabe, alliant authenticité, innovation et créativité.