Mawazine 2025 : Mohamed Hamaki met le feu à la scène Nahda

24/06/2025

Le chanteur égyptien Mohamed Hamaki a enflammé, samedi soir, la scène de Nahda, avec une performance haute en couleurs alliant subtilement rythmes entraînants et notes romantiques, dans le cadre de la 20ᵉ édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde.



Accueilli par un tonnerre d'acclamations, Mohamed Hamaki a fait son entrée sur scène avec une énergie débordante et contagieuse, promettant à ses fans, venus en masse, une soirée exceptionnelle qui restera gravée dans les mémoires.

Chose promise, chose due, l'artiste a bien honoré sa parole.



Dès les premières notes, le chanteur a transporté l'assistance, subjuguée par sa présence scénique et sa voix suave, dans un voyage musical envoûtant vers la terre des pharaons.

En interprétant avec brio une sélection de ses plus belles chansons, Mohamed Hamaki a offert aux festivaliers une prestation éblouissante qui a captivé les cœurs et dégagé une énergie bouillonnante digne d'une star qui brille de mille feux.



Devant une scène comble, il a ouvert le bal en interprétant "Nefsi Aba'a Ganbo" et "Agmal Youm", pour ensuite mettre le feu sur scène comme à son habitude, avec d'autres tubes à succès, notamment "La Malama","Adrénaline", "Yassatar", "Melbedaya" et "Alby habbak". Des titres célèbres auxquels le public en liesse a interagi avec un enthousiasme exceptionnel.



Le concert a atteint son paroxysme, lorsque l'artiste a chanté "Mabalach" et "haga mestakhabeya", à travers lesquels il a touché l'âme de toute l'assistance plongeant la scène dans une ambiance empreinte de sensibilité et d’émotion.



Portée par la magie des notes, la douceur des mélodies et l’harmonie instrumentale, l'assistance, transportée dans un voyage hautement sensoriel, s’est jointe à l’artiste pour chanter en chœur ces titres, dans un pur moment de bonheur.



Le chanteur égyptien a, par la suite, très vite, fait basculer l'atmosphère vers une énergie plus vive avec les rythmes entraînants de "Wahda Wahda" et "Oddam el Nass" qui ont déclenché une euphorie collective et provoqué une véritable marée de bras levé.



Portés par ces rythmes, les spectateurs ont tous cédé à l’exaltation pour se laisser entraîner par l'ambiance festive envahissant la scène de Nahda qui s'est transformée en une immense piste de danse à ciel ouvert, vibrante d’énergie, de ferveur et de joie partagée.



Et pour maintenir cette énergie à son comble, Mohamed Hamaki n'a eu de cesse de ponctuer sa prestation par de multiples interactions et échanges avec un public qui ne demandait que cela. Il n'a d'ailleurs pas manqué d'exprimer son amour pour le peuple marocain et sa fierté de se produire dans l'un des grands festivals internationaux, avant de s'envelopper du drapeau national, dans un moment hautement symbolique.



L'artiste a également saisi cette occasion pour saluer l'essor du football marocain et l'excellente performance de l'équipe nationale marocaine. "Occuper la quatrième place dans la coupe du Monde, fut un rêve. Et ce rêve s'est concrétisé par le Maroc", a-t-il confié dans un joli moment d'interaction avec le public.



Et pour clôturer cette soirée en beauté, l'artiste, vêtu du maillot de l’équipe nationale, a bouclé sur une note joyeuse, en interprétant "Ahla Haga Feki" qui a fait dansé les petits et les grands, signant ainsi le clap de fin d'un concert sublime, salué par les acclamations et les youyous des festivaliers qui, visiblement, ne semblent pas près d'oublier cette soirée envoûtante, où les frontières entre artiste, musiciens et spectateurs se sont éclipsées.



Né en 1975 au Caire, Mohamed Hamaki est un chanteur et compositeur égyptien, connu pour sa musique mêlant pop moderne et influences arabes traditionnelles. Il commence sa carrière musicale à la fin des années 1990 et connaît un succès rapide avec son premier album en 2003.



En 2010, il remporte le prix du Meilleur Artiste arabe aux MTV Europe Music Awards. Il a également été coach dans l’émission The Voice Ahla Sawt. Avec plusieurs albums à son actif, Mohamed Hamaki continue de renouveler son style et de conquérir de nouveaux publics. Son charisme et sa voix puissante font de lui une figure incontournable de la scène musicale arabe contemporaine.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 20ᵉ édition du Festival "Mawazine-Rythmes du Monde" se tient du 20 au 28 juin, avec une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, faisant de Rabat et Salé un carrefour d’échanges artistiques d’exception.



Par Fatine El Fatini (MAP)