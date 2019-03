Match de gala à Driouch : D'anciennes gloires nationales rendent hommage à feu Hamid El Hazzaz

04/03/2019

Plusieurs anciennes vedettes du football national ont pris part samedi, au stade Al Massira de Driouch, à un match de gala organisé en hommage posthume à l'ancienne gloire du football national, Hamid El Hazzaz.

Devant un public aussi nombreux qu'enthousiaste, les ex-joueurs de l'équipe nationale et du Moghreb de Fès (MAS) ont affronté des footballeurs locaux de la province de Driouch, en match amical où ils ont démontré, malgré leur âge avancé, qu'ils ont encore de beaux restes.

Bien que le rythme du jeu était lent, les joueurs n'ont rien perdu en termes de technicité et de précision de passes au grand bonheur du public qui n'a pas manqué l'occasion de prendre des photos en guise de souvenirs avec ces grands noms du ballon rond, au terme de cette rencontre qui s'est soldée sur le score de 1 but partout. Un résultat qui importait peu car le but principal était d'honorer la mémoire de feu El Hazzaz qui a tant donné au football national.

"Feu El Hazzaz représente un symbole de fidélité, de sacrifice et de nationalisme", affirme à la MAP, l'ex-international marocain Redouane El Guezzar, qui a joué aux côtés d’El Hazzaz pendant plus de 23 ans, au sein du MAS et de l'équipe nationale.

Organisé par la préfecture de la province de Driouch en coordination avec les Associations "Femme: réalisations et valeurs" et "Amitié et sport", ce match de gala, officié par l'ancien arbitre international Mohamed Behhar, a réuni une pléiade de stars dont trois joueurs ayant partagé avec El Hazzaz l'honneur de porter haut la Coupe d’Afrique des nations 1976 en Ethiopie, à savoir Kamal Smiri (MCO), Abdellah Tazi et Redouane El Guezzar (MAS).

"Je tiens à remercier les organisateurs de cette rencontre tenue à la mémoire de feu El Hazzaz", indique à la MAP, la veuve du défunt, Saida Ouadaani, notant que ce genre d’initiatives est un motif de fierté pour la petite famille du défunt ainsi que pour la grande famille du sport national.

Pour sa part, Nezha Bidouane, présidente de l'Association "Femme: réalisations et valeurs", a affirmé que feu El Hazzaz, l'un des artisans de l'épopée de 1976, a considérablement contribué aux bons résultats enregistrés par le football national sur les plans continental et international, rappelant les qualités humaines du défunt, et son humilité, suscitant le respect et la considération de tout un chacun.

Et d'ajouter qu'"aujourd’hui nous avons pu concrétiser un vœu formulé par le défunt en décembre 2017, à savoir organiser un match de gala réunissant les anciennes gloires du football national sur la pelouse du stade de Driouch après sa rénovation".

Pour Mohamed El Boukili, président de la commune urbaine de Driouch, cette rencontre ne manquera pas d'inspirer et de motiver les jeunes et moins jeunes de la région, animés d'une forte volonté de porter le flambeau du football national, notant que ce match de gala a également été l'occasion de rendre un hommage à nombre de participants dont notamment l'ancien boxeur Abdelhak Achik, médaille de bronze dans la catégorie super welters lors des Jeux olympiques de Séoul en 1988.