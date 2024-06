Match amical. L’EN olympique accrochée par les U21 belges

05/06/2024

L'équipe nationale olympique de football et son homologue belge se sont neutralisées (2-2), mardi en match amical disputé au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat.



Les buts de la sélection nationale ont été l’œuvre de Yassine Kechta (63e) et Mehdi Maouhoub (90e).



Ce match amical s’inscrit dans le cadre des préparatifs des hommes de Tarik Sektioui en prévision de la prochaine participation au tournoi olympique des JO de Paris 2024.

La sélection nationale défiera en phase de groupes du tournoi, l’Argentine, l’Ukraine et l’Irak.