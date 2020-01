Masterclass sur “la VATS lobectomy” au profit de 12 spécialistes de la chirurgie thoracique

20/01/2020 Libé

Quelque 12 spécialistes de la chirurgie thoracique issus de différents établissements hospitaliers du Royaume ont bénéficié les 16 et 17 janvier courant à Marrakech, d’un Masterclass dédié à "la VATS lobectomy" (lobectomie par chirurgie thoracoscopique vidéo-assistée).

Organisé par le service de chirurgie thoracique de l’hôpital Arrazi relevant du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech et la Société marocaine de chirurgie thoracique, ce workshop a été destiné aux chirurgiens thoraciques confirmés exerçant dans différents hôpitaux ainsi qu'aux professeurs en chirurgie thoracique exerçant au niveau des différentes facultés de médecine et les CHU du Maroc.

Premier workshop du genre au Maroc, ce Masterclass comprenait une partie consacrée aux cours théoriques, suivie d’une partie pratique au niveau du Centre de simulation relevant de la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech sur la chirurgie thoracique.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur de ce workshop, Pr. Yassine Msougar, chef de service de chirurgie thoracique à l’hôpital Arrazi relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech, a indiqué que les spécialistes de la chirurgie thoracique ont bénéficié d’une formation pointue sur une technique chirurgicale largement pratiquée aujourd’hui au niveau mondial.

Cette technique, a-t-il expliqué, consiste en la résection des poumons sans ouvrir la cage thoracique en utilisant l’endoscopie ou la vidéo assistée. Pr. Msougar a, par la même occasion, vanté les avantages de cette technique médicale notamment la diminution des séjours hospitaliers qui passent d’environ 10 jours à 3 à 4 jours, l'atténuation de la douleur postopératoire car cette technique permet d’utiliser des orifices inférieures à 1 cm ainsi qu’une récupération très rapide après l’acte opératoire.





Secousse

tellurique



Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,0 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée, samedi, dans la province de Nador, indique l’Institut national de géophysique (ING).

La secousse, dont l’épicentre est situé dans la commune de Tiztoutine, s’est produite à 23h 44min 49sec (GMT+1), précise le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique de l’ING dans un bulletin d’alerte sismique. La secousse ressentie est d’une profondeur de 3.77km, d’une latitude de 35.007°N et d’une longitude de 3.095°W, ajoute la même source.



Cyber-

escroquerie



Les éléments de la police judiciaire relevant de la préfecture de police de Casablanca ont arrêté, jeudi, un individu faisant l'objet de onze avis de recherche au niveau national pour son implication présumée dans des opérations d’escroquerie sur Internet.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause (45 ans) diffusait des publications frauduleuses sur le Net, notamment sur des sites de commerce électronique de voitures et d'équipements numériques, en vue de duper les internautes qui lui ont fait près de 300 virements sur son compte personnel d'un coût total de trois millions de dirhams, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les opérations de fouilles effectuées au domicile du suspect ont permis la saisie de douze mandats postaux comportant des sommes variant entre 1.000 à 3.000 dirhams, outre un téléphone portable et 4 cartes SIM qui ont été transférés au laboratoire afin d'y rechercher d'éventuelles preuves électroniques en lien avec cette enquête, ajoute la DGSN.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d'approfondir l'enquête au sujet de toutes les affaires d'escroquerie qui lui sont attribuées dans les villes de Casablanca, Rabat, Témara, Fès, El Jadida, Guelmim, Guercif et Sidi Kacem, et d'arrêter un de ses complices qui a été identifié, conclut le communiqué.