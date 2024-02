Masse monétaire : La progression annuelle décélère à 4% à fin décembre dernier

02/02/2024

La progression annuelle de la masse monétaire (agrégat M3) a enregistré une décélération en décembre 2023, passant de 5% à 4%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Cette décélération reflète principalement l'accentuation du repli des comptes à terme de 9,9% à 11,3%, le ralentissement de la progression de la monnaie fiduciaire de 11,7% à 10,9% et des dépôts à vue auprès des banques de 8,3% à 6,8%, ainsi que l'atténuation de la baisse des détentions des agents économiques en titres d'Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires de 7,9% à 6,2%, explique BAM dans son récent bulletin des statistiques monétaires.



Le crédit bancaire au secteur non financier s'est accru de 2,9% et les avoirs officiels de réserve ont vu leur progression s'accélérer à 6,4%, alors que les créances nettes sur l'Administration centrale ont diminué de 3,4% après une hausse de 3,7%, précise la même source.



Par secteur institutionnel, l'évolution des actifs monétaires, hormis la monnaie fiduciaire, reflète une décélération de la progression des actifs monétaires des ménages à 3,6% (en raison du ralentissement de la croissance de leurs dépôts à vue et l'accentuation de la baisse de leurs comptes à terme) et une accélération de la progression de ceux des sociétés non financières privées à 5,9% suite à l'accroissement de leurs dépôts à vue et l'atténuation de la baisse de leurs détentions en titres d'OPCVM monétaires et de leurs comptes à terme.