Masina rejoint Udinese

20/07/2022

L' international marocain Adam Masina fait son retour en championnat italien après une expérience de quatre ans à la Premier League. Le défenseur de 28 ans s'est engagé avec l’Udinese pour les quatre prochaines saisons, a annoncé l'équipe italienne sur ses réseaux sociaux. L'ancien défenseur du club anglais Watford retrouve la Serie A, quatre ans après avoir quitté Bologne. Issu du club amateur BA.Sca Galliera, le Lion de l'Atlas intègre le centre de formation du Bologne FC et fait ses débuts professionnels en 2014. Auteur d'une bonne première saison, il remporte le titre du meilleur joueur de Serie B de la saison 2014-2015. Promu et ayant disputé les trois saisons suivantes en Serie A, il obtient son transfert en 2018 et signe au Watford FC en Premier League. En 2019, il était finaliste de la FA Cup