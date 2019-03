Masen lance un appel d’offres pour le projet repowering du parc éolien de Koudia Al Baida

L’Agence marocaine pour l'énergie durable (Masen) a lancé jeudi un appel d’offres pour la sélection d’un constructeur EPC (Engineering, Procurement and Construction) pour le projet repowering du parc éolien de Koudia Al Baida, dont la puissance installée sera amenée à 120 MW.

A travers un nouveau projet, développé par Masen en partenariat avec Futuren (filiale du Groupe EDF Renouvelables), la capacité du parc Koudia Al Baida sera portée à 120 MW, et ce en faisant appel au repowering, "une première continentale et dans la région MENA", indique un communiqué de l’agence marocaine.

Le repowering impliquera le démantèlement des turbines existantes pour leur remplacement par des éoliennes d’une nouvelle génération au rendement plus élevé, explique Masen.

A rappeler que le parc de Koudia Al Baida, mis en service par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) en 2000 avec une capacité de 50 MW, est le premier parc éolien réalisé au Maroc et au niveau du continent africain, rapporte la MAP.

Ce projet est un nouveau témoignage de l’étroite collaboration entre Masen et l’ONEE dans le développement du portefeuille national d’énergies renouvelables, conformément aux nouvelles prérogatives de Masen, se félicite l’Agence.

"Nous sommes l’acteur central des énergies durables au Maroc et avons pour ambition de devenir le leader africain de ces énergies", a insisté Mustapha Bakkoury, PDG de Masen, cité dans le communiqué.

Et d’ajouter qu’il est "stratégique pour Masen de proposer une offre de service couvrant, selon les technologies, toutes les étapes du cycle d’un projet : pré-développement, développement, construction, exploitation et maintenance".

L’agence fait savoir que l’appel d’offres est lancé sur la plateforme e-tendering de Masen ( https://masen.local-trust.com/ ).

Pour rappel, le Maroc compte environ 2.300 MW de projets éoliens, dont 11 parcs éoliens déjà en exploitation totalisant une puissance installée de 1.200 MW, et plus de 1.100 MW en cours de construction ou de bouclage financier.