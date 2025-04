Mascate salue le rôle pionnier de SM le Roi dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique

15/04/2025

Le Sultanat d'Oman a salué, dimanche, le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la consolidation des fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le continent africain, conformément aux aspirations de ses peuples au progrès et au développement.



Cette position a été exprimée par le Sultanat d'Oman à l'occasion de la tenue à Mascate de la 7e session de la Commission mixte maroco-omanaise.



La position omanaise vient consacrer la reconnaissance à l’échelle régionale et internationale des efforts de SM le Roi Mohammed VI pour soutenir le développement économique et social en Afrique.



Il y a lieu de souligner que le Sultanat d'Oman a salué les efforts continus déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la Ville Sainte et la préservation de son statut et de son identité civilisationnelle.