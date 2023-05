Maryam Touzani au jury de la compétition officielle du Festival de Cannes

09/05/2023

La réalisatrice marocaine, Maryam Touzani, a été choisie pour intégrer le jury de la compétition officielle du 76ème Festival de Cannes, qui se déroulera du 16 au 27 mai, une première pour le cinéma marocain.



La liste des membres du jury de la compétition officielle de cette édition a été dévoilée mercredi dernier par les organisateurs du plus prestigieux des festivals du monde.

Maryam Touzani devient ainsi la première Marocaine de l'histoire à intégrer le jury de ce grand festival, présidé cette année par le réalisateur double Palme d'Or, Ruben Östlund (Suède).



La sélection de Maryam Touzani pour faire partie du jury du Festival de Cannes constitue ainsi une reconnaissance forte et un véritable événement pour le cinéma marocain.



Critique de cinéma au début de sa carrière, Maryam Touzani souhaite rapidement exprimer ce regard différemment et passe derrière la caméra pour réaliser deux premiers courts métrages remarqués : Quand ils dorment et Aya va à la plage. Elle collabore ensuite à Much Loved de Nabil Ayouch. En 2019, elle réalise son premier long métrage Adam, sélectionné au Festival de Cannes dans la section Un Certain Regard et présélectionné aux Oscars, écrit-on dans la fiche de présentation de la réalisatrice marocaine sur le site du festival.



Elle retrouve ensuite Nabil Ayouch avec qui elle coécrit Razzia, dans lequel elle joue également, et Haut et Fort, sélectionné en compétition à Cannes 2021. Elle y revient en tant que réalisatrice avec le "très acclamé" Le Bleu du Caftan (2022), présenté à Un Certain Regard et présélectionné aux Oscars. Elle travaille actuellement à l’écriture de son premier roman et de son prochain long-métrage, poursuit-on.



Les autres membres du jury sont l'acteur Denis Ménochet, l'actrice Brie Larson, la réalisatrice Julia Ducournau, l'acteur Paul Dano, la réalisatrice Rungano Nyoni, l'écrivain Atiq Rahimi, et le réalisateur Damián Szifron.



Ils auront à départager 21 productions notamment de Ken Loach, Wim Wenders, Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Wes Anderson, Aki Kaurismäki, Hirokazu Kore-Eda, Nuri Bilge Ceylan ou encore Todd Haynes.



Le cinéma marocain est représenté lors de cette édition par les longs-métrages "Kadib Abyad" (La mère de tous les mensonges) de la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir et "Les Meutes" de Kamal Lazraq, tous deux sélectionnés dans la catégorie "Un Certain Regard" de la sélection officielle.



Le Maroc est aussi présent à Cannes à travers le long-métrage "Déserts" de Faouzi Bensaïdi, qui figure dans la 55ème sélection de la "Quinzaine des Cinéastes”.

Bouillon

Salon régional du livre

La ville de Béni Mellal accueille du 08 au 14 mai courant, la 14ème édition du Salon régional du livre, sous le signe "La lecture, socle de construction de l'être humain", a annoncé la Direction régionale de la culture Béni Mellal-Khénifra.



Cette édition, qui élira domicile à la faculté polydisciplinaire de Béni Mellal, est organisée par la Direction régionale de la culture Béni Mellal-Khénifra avec le soutien de la Direction du livre, des bibliothèques et des archives.



La tenue de cette édition s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication visant à rapprocher le livre du grand public, à encourager la passion pour la lecture aux niveaux local et régional et à promouvoir les maisons d’édition nationales et les dernières publications et création littéraires.



Elle s'insère également dans le cadre des efforts visant à consacrer l’importance du livre en matière de production et de diffusion des connaissances à une large échelle dans l’objectif de garantir une proximité culturelle à l’ensemble des franges de la société.



Cette édition qui verra la participation de 25 éditeurs nationaux et de plusieurs institutions publiques, sera marquée par l’organisation d’une série de rencontres et de conférences culturelles et scientifiques qui visent essentiellement à informer le grand public des dernières oeuvres et publications des écrivains, poètes et intellectuels de la région de Béni Mellal-Khénifra.



Des activités culturelles destinées aux enfants et aux jeunes, des sessions de formation dans le domaine culturel, littéraire et artistique, des séances de signature de nouvelles publications et de lectures poétiques sont également au menu de cette édition outre l’organisation de visites à travers les différents stands du Salon du livre au profit des étudiants, des élèves et des acteurs de la société civile.



Dans le cadre de l’ouverture du Salon sur son environnement, plusieurs activités éducatives et culturelles seront organisées dans nombre de centres de jeunes et d’établissements scolaires et correctionnels de la région.