Martil: Campagne de sensibilisation à la rationalisation de l'eau

16/08/2024

Une campagne visant à sensibiliser à la rationalisation de l’eau a été lancée, récemment, dans la ville de Martil.



Lancée par la coopérative "Moqidda" pour la pêche maritime, en partenariat avec la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée et l'Institut de technologie des pêches maritimes de Larache, cette campagne a pour but de sensibiliser à la nécessité de préserver l'eau, les ressources marines, ainsi que la préservation de la propreté des plages.



Selon un communiqué de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, la campagne, qui a ciblé les professionnels de la pêche, les vacanciers, et les citoyens de tous âges, représente une contribution de la société civile aux efforts de sensibilisation à ce sujet, dans un contexte de sécheresse persistante et d’augmentation de la demande pour cette ressource essentielle, rapporte la MAP.



Dans le cadre de cette campagne, des brochures portant des explications sur l'importance de la préservation de l’eau ont été distribuées aux vacanciers et aux visiteurs de la ville de Martil.



Par ailleurs, des activités sensibilisant à la protection de l'environnement marin, ainsi que des démonstrations de couture de filets écologiques, ont été organisées au profit des enfants, en vue de promouvoir une culture du respect de la mer auprès des jeunes générations.