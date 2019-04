Marshmello, Karol G et Maluma annoncés à Mawazine

04/04/2019

Le génie des platines Marshmello et les stars du reggaeton, Karol G et Maluma se produiront les 28 et 29 juin sur la scène de l'OLM Souissi dans le cadre du 18ème Festival Mawazine rythmes du monde (21-29 juin), pour un week-end de clôture qui promet d'être mémorable. Cet événement, placé sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, proposera une programmation regroupant un mix des plus grandes stars du répertoire occidental et arabe, ainsi qu’une sélection des meilleurs talents de la scène marocaine qui seront à l’affiche de plus de la moitié des concerts prévus sur les six scènes du festival, indique l'Association Maroc Cultures organisatrice de l'événement dans un communiqué.

Marshmello, l’un des DJ les plus influents de sa génération, se produira pour la première fois en Afrique, vendredi 28 juin, à l’occasion d’un concert exceptionnel sur la scène de l’OLM Souissi, précise l'Association, ajoutant que cette figure de la musique électro US a conquis, à seulement 27 ans, le public du monde entier, des clubs d'Ibiza au Festival de Coachella, en passant par Dubaï et la Corée du Sud.

La programmation du lendemain, samedi 29 juin, promet d’être tout aussi rythmée, poursuit le communiqué, précisant que la superstar colombienne Karol G occupera l’OLM Souissi pour une première partie "caliente" dédiée au reggaeton et à la musique latino. Dans la même soirée, une autre figure colombienne du reggaeton, Maluma, âgé de 25 ans, prendra le relais pour une performance là encore inédite au Maroc.

Classé parmi les chanteurs les plus populaires de la planète, Maluma totalise, quant à lui, 90 millions d’abonnés tous réseaux confondus et cumule plus de 9 milliards de vues sur sa chaîne YouTube, selon la même source. Après des collaborations remarquées avec French Montana, Jason Derulo, Shakira et Ricky Martin, Maluma a réalisé en 2017 une tournée mondiale de tous les records, avec une centaine de dates et un million de tickets vendus.

Chanteur latino de l’année, Maluma a été choisi en 2018 pour interpréter la chanson officielle de la Coupe du monde de football, rappelle l'Association.