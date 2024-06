Marsa Maroc va opérer le Terminal à conteneurs Est de Nador West Med

28/06/2024

Marsa Maroc, l'opérateur portuaire national, et la société Nador West Med ont signé la convention de concession relative au Terminal à conteneurs Est de Nador West Med, d'une capacité de 3,4 millions d'équivalent vingt pieds (EVP).



"Le Conseil de surveillance de Marsa Maroc, réuni le 25 juin 2024, a autorisé la signature des documents de la concession du Terminal à conteneurs Est du port de Nador West Med (NWM) portant sur une durée de 25 ans", indique un communiqué de Marsa Maroc.



Ce nouveau terminal, doté de 1.520 mètres linéaires de quai, d'une profondeur de 18 mètres et de 70 hectares de terre-pleins, offrira à pleine capacité 3,4 millions d'EVP (équivalent vingt pieds) et sera équipé à terme de 15 portiques de quai (STS) et de 45 portiques de parc (RTG) de dernière génération, précise la même source.



Pour réaliser la première phase du Terminal à conteneurs Est, dont la mise en service est prévue en 2027, Marsa Maroc engagera une enveloppe d'investissement estimée à 200 millions d'euros. L'opérateur s'appuiera sur son expertise opérationnelle et capitalisera sur les relations tissées avec des partenaires commerciaux mondiaux pour assurer le succès commercial du nouveau terminal, rapporte la MAP.



En effet, Marsa Maroc se positionne avec succès sur le marché du transbordement des conteneurs depuis janvier 2021, à travers sa présence dans le complexe portuaire de Tanger Med, où elle opère le Terminal à conteneurs 3 (TC3) en partenariat avec Hapag Lloyd, Eurogate International GmbH et Contship Italia S.p.A. Le TC3 a atteint sa pleine capacité, soit 1,5 million d'EVP, 3 ans seulement après sa mise en service.



En se positionnant comme le premier opérateur au sein du complexe portuaire de NWM, Marsa Maroc conforte son leadership sur le marché portuaire national et renforce son positionnement sur le segment du transbordement en Méditerranée, en portant sa capacité de traitement des conteneurs à 6,5 millions d'EVP dont près de 5 millions d'EVP dédiés au transbordement des conteneurs.



Marsa Maroc est le leader national de la gestion de terminaux portuaires, opérant 24 terminaux dans 10 ports, pour un trafic total de 57 millions de tonnes en 2023.



Dans le cadre de sa nouvelle vision stratégique, Marsa Maroc ambitionne de renforcer sa position en Méditerranée tout en se positionnant comme partenaire portuaire, maritime et logistique intégré à l'international. Marsa Maroc bénéficie d'une assise financière solide lui permettant de financer son ambitieux plan de développement.