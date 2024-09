Marsa Maroc : un RNPG de 626 MDH au S1-2024

26/09/2024

Marsa Maroc, la Société d’Exploitation des Ports, a réalisé un Résultat Net Part du Groupe (RNPG) de 626 millions de dirhams (MDH) au 30 juin 2024, en progression de 45 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.



Grâce à la progression du volume de trafic traité de 14,5 %, Marsa Maroc a atteint un chiffre d’affaires consolidé de 2,48 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2024, en hausse de 17,2 % par rapport au même semestre de l’année précédente, grâce à la hausse des volumes manipulés par le Groupe à 31,1 millions de tonnes (+14,5%), indique la société dans un communiqué sur ses résultats financiers.



L’Excédent Brut d’Exploitation s’établit à 1,33 MMDH en hausse de 29% par rapport au 30 juin 2023, grâce à la progression du chiffre d’affaires en parallèle à une bonne maîtrise des charges d’exploitation qui ont augmenté de 4% seulement.



Et de rappeler que le portefeuille des concessions de Marsa Maroc a été renforcé par la signature d’un contrat de concession relatif au Terminal à Conteneurs Est du port du port de Nador West Med, la finalisation de l’opération d’augmentation de la participation de Marsa Maroc dans le capital de la filiale Société De Manutention d’Agadir de 51% à 100% et, l’attribution à Marsa Maroc du contrat pour la gestion déléguée des Terminaux 1 et 5 du Port de Cotonou au Bénin.