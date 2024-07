Marsa Maroc sélectionné pour gérer des Terminaux du Port de Cotonou

21/07/2024

Marsa Maroc a été désigné attributaire pour la gestion déléguée des Terminaux 1 et 5 du Port de Cotonou au Bénin, concédés à la société Bénin Manutentions S.A, au terme d’une procédure de sélection internationale.



Dans le cadre de ce partenariat, Bénin Manutentions S.A, sera accompagnée par Marsa Maroc pour le démarrage et la prise en charge des opérations des deux Terminaux, indique un communiqué de Marsa Maroc, publié sur le site de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).



Marsa Maroc s’appuiera sur son expertise et ses relations avec les principales compagnies maritimes internationales afin de positionner Bénin Manutentions S.A comme un opérateur performant qui contribue au développement des corridors logistiques dans la région, souligne le communiqué.



Ainsi, l’entreprise veillera à la mise en exploitation des Terminaux dans les délais et conformément aux standards internationaux, à la mise en œuvre de plusieurs chantiers de modernisation, et ce en conformité avec la vision du Gouvernement Béninois, ajoute la même source.



Lors de ce partenariat, Marsa Maroc et Bénin Manutentions S.A joindront leurs forces pour créer de la valeur économique pour l’ensemble de l’écosystème portuaire béninois, relève le communiqué, notant qu’en scellant ce partenariat, Marsa Maroc conforte son ambition de développer son activité à l’international, conformément à sa nouvelle stratégie "Marsa 2030".



Leader national de la gestion de terminaux portuaires, Marsa Maroc opère 24 terminaux dans 10 ports, pour un trafic total de 57 millions de tonnes en 2023. L’entreprise fait partie du Groupe Tanger Med, développeur de plateformes portuaires, logistiques et industrielles de classe mondiale.



Bénin Manutentions S.A est une nouvelle société d’économie mixte créée pour la réalisation des opérations de manutention des Terminaux 1 et 5 du Port de Cotonou. Son capital est porté par l'État du Bénin représenté par la Caisse de Dépôt et des Consignations du Bénin et des investisseurs privés Béninois.