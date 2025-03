Marsa Maroc : le RNPG en hausse de 49% en 2024

19/03/2025

La société d'exploration des ports, Marsa Maroc, a réalisé un Résultat Net Part du Groupe (RNGP) de 1,267 milliard de dirhams (MMDH) à fin décembre 2024, en hausse de 49% par rapport à l'exercice précédent.



L’année 2024 a été marquée par des réalisations records avec un trafic manutentionné de 63,3 millions de tonnes (+11%), ce qui a permis au chiffre d’affaires de franchir la barre des 5 MMDH, à 5,008 MMDH (+16%), indique Marsa Maroc dans un communiqué sur ses indicateurs financiers pour l'année 2024.



De son côté, l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) s’est apprécié de 26%, pour atteindre 2,624 MMDH grâce à une bonne maîtrise des charges, précise la même source.



Et de rappeler que le périmètre de consolidation du groupe Marsa Maroc a connu une variation au cours du 3ème trimestre 2024 avec le passage du taux de détention de la filiale SMA de 51% à 100%.



En termes de perspectives, Marsa Maroc compte renforcer sa position stratégique dans le transbordement en Méditerranée, par 2 terminaux au port Nador West Med, qu’elle exploitera à partir de 2027 avec des partenaires de renommée internationale, MSC Group et CMA CGM, respectivement premiers et troisièmes plus grands armateurs mondiaux.



En parallèle, la société s’est engagée à renforcer sa position sur le trafic Gateway au Maroc, en investissant massivement dans ses terminaux afin d’augmenter leur capacité et renforcer son parc d’équipement pour améliorer la performance opérationnelle offerte au bénéfice de l’économie marocaine.



Le Conseil d’Administration, qui s’est réuni lundi, propose de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 9,5 dirhams par action au titre de l’exercice 2024, soit une augmentation de 12% par rapport à l’exercice précédent.